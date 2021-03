Visita del segretario di Stato al Lavoro, all'Informazione e allo Sport agli stabilimenti di Tratos Cavi

Questa mattina il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini ha visitato il sito produttivo di Tratos Cavi di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, cuore delle produzioni tecnologicamente più avanzate dell’azienda i cui opifici hanno sede in Toscana, in Sicilia e nel Regno Unito. Ad accompagnarlo nella visita il dott.Maurizio Bragagni, CEO di Tratos International e Console nel Regno Unito della Repubblica di San Marino.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro, Informazione e Sport): “È stato interessante toccare con mano il processo produttivo basato sulla innovazione e la sostenibilità energetica ed ambientale di un’azienda internazionale che da diversi anni fornisce i propri materiali ad aziende pubbliche e del settore privato del nostro territorio”, ha detto Lonfernini. “Tratos rappresenta quel concetto di innovazione attraverso il quale eventuali collaborazioni possono favorire lo sviluppo tecnologico ed industriale anche del nostro Paese”.

Il segretario Lonfernini è rimasto, quindi, particolarmente colpito dal coinvolgimento della famiglia Bragagni nella gestione e nello sviluppo di quella che è considerata il secondo produttore al mondo di cavi ad alta tecnologia. “Averli vicini al nostro Paese sicuramente potrà rappresentare un utile arricchimento per la valutazione dei nostri futuri progetti volti al miglioramento del sistema economico sammarinese”.

c.s. Segreteria di Stato Lavoro