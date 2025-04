Visita del Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci alla Colonia di La Verna

Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Matteo Ciacci, accompagnato dal suo staff e da una delegazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, ha fatto visita alla Colonia di La Verna, con l’obiettivo di valorizzare l’attività della Congregazione di Serravalle e della relativa parrocchia. L’incontro è stato l’occasione per riaffermare l’impegno delle Istituzioni verso una realtà che, nel tempo, ha saputo evolversi e crescere, diventando punto di riferimento per numerose iniziative di carattere educativo, sociale e spirituale, rivolte in particolare alle giovani generazioni. Durante la visita è stata ricordata con affetto e riconoscenza la figura di Don Giuseppe Innocentini, guida instancabile e punto di riferimento per la comunità di Serravalle e per tutti coloro che, negli anni, hanno trovato nella Colonia un luogo di accoglienza, formazione e crescita. Il Segretario Ciacci ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto fino ad oggi, sottolineando come gli interventi realizzati abbiano reso la struttura più funzionale, sicura e accogliente. Il continuo miglioramento della Colonia rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e realtà locali, e un modello virtuoso da sostenere e valorizzare anche in futuro.