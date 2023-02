Visita del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Segretario di Stato per le Finanze in Argentina

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari è in Argentina per partecipare al XXXI incontro tra le Comunità dei Sammarinesi dell’Argentina e al XXV Incontro tra i Giovani sammarinesi dell’Argentina. Ad accompagnare il Segretario di Stato Beccari il Collega di Governo alle Finanze e Bilancio, Marco Gatti e una delegazione di funzionari diplomatici e amministrativi. Nella giornata di ieri, vi è stata una numerosa e sentita partecipazione di concittadini alla riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti in Argentina, riuniti quest’anno a Córdoba ed accolti dall’ Ambasciatore presso la Repubblica argentina, Giovanni Maria D’Avossa, dal Console Generale Onorario di San Marino a Buenos Aires, Viviana Daniela Gennari e dal Presidente dell’Associazione sammarinese di Córdoba Capitale, Graciela Giardi. L’annuale incontro è stato caratterizzato da una forte emozione e da un profondo senso di appartenenza, il quale unisce i concittadini sparsi nelle numerose comunità dislocate nell’ampio territorio argentino. È stata l’occasione per confrontarsi con il Segretario di Stato Beccari sui numerosi temi al centro delle istanze proprie dei concittadini residenti all’estero. Il Segretario di Stato Beccari ha portato un indirizzo di saluto che si è inserito nel solco dei dibattiti avvenuti anche nel corso dell’ultima Consulta dei concittadini tenutasi a San Marino nel mese di ottobre scorso, e che ha dato avvio al conseguente dibattito sui temi circa l’equiparazione dei diritti in ambito elettorale, culturale, socio-sanitario e di stato civile. Durante l’incontro, una particolare attenzione é stata ricolora ai soggiorni culturali di giovani sammarinesi e alla maggiore adesione da parte dei cittadini prevista per la 50ma Consulta, che si svolgerà a San Marino nel mese di ottobre 2023. In riferimento al negoziando Accordo di associaIone con l’Unione europea, il Segretario di Stato Beccari ha informato i presenti delle opportunità che la conclusione dell’accordo aprirà ai concittadini e, visto l’interesse e l’attiva partecipazione al dibattito dei giovani in sala, tra queste possibilità, ha citato anche le nuove prospettive di formazione all’estero. Il Segretario Beccari ha inoltre aggiornato l’Anello argentino della conclusione del negoziato tecnico di una Convenzione e accordo amministrativo in materia di previdenza sociale tra San Marino e Argentina, sottolineando infine l’impegno rivolto alla prossima finalizzazione di un importante accordo per il riconoscimento dei titoli di studio. Anche il Segretario di Stato Gatti è intervenuto sui temi di sua competenza, sollecitato dai numerosi membri delle Comunità.

