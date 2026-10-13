Visita del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati alla SUMS Femminile: confermata la luminosa collaborazione per il Natale delle Meraviglie 2026/2027

Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha visitato la sede della SUMS Femminile in via Tonnini, a San Marino Città, incontrando la Presidentessa Alba Baredi, il Consiglio Direttivo e alcune associate. Particolarmente significativo il richiamo alle iniziative realizzate nell'ambito della scorsa edizione del “Natale delle Meraviglie”, durante il quale la SUMS Femminile ha contribuito all'animazione del Centro Storico attraverso mercatini artigianali e l'esposizione del suggestivo "Bosco Incantato", composto da alberi artistici decorati con pregiati pizzi realizzati a mano dalle associate. La visita ha consentito di condividere riflessioni e progettualità comuni, è stata confermata la partecipazione della SUMS Femminile alla prossima edizione del Natale delle Meraviglie 2026/2027. L'associazione curerà infatti l'allestimento della Galleria della Cassa di Risparmio con una speciale esposizione di angeli realizzati all'uncinetto, contribuendo ancora una volta ad arricchire il programma della manifestazione con creatività, tradizione e solidarietà. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha espresso sincero apprezzamento per l'impegno quotidiano dell'associazione, sottolineando il valore di una realtà che da oltre centoventicinque anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità sammarinese, coniugando cultura, volontariato e attenzione alle persone più fragili.

C.s. - Segretario di Stato per il Turismo







