Visita dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino al Museo della Fondazione Boccioni

Visita dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino al Museo della Fondazione Boccioni.

Sabato 12 Marzo 2022 alle ore 11.00 l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Dott. Sergio Mercuri e l’Ambasciatrice Prof.ssa Maria Giovanna Fadiga, Storico dell’arte hanno visitato il Museo TMUB a Morciano di Romagna – si legge in una nota diffusa dalla Fondazione Umberto Boccioni. Erano altresì presenti l’Avvocato Alessandro Amadei, presidente del Comites San Marino, Giordano Emendatori, noto imprenditore, il Dott. Geo Agostini, già presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Rimini e Zuzanna Adamus, Membro del CDA della Fondazione Boccioni. Tutti sono stati ricevuti dal presidente della fondazione Boccioni Avvocato Giuliano Cardellini, il quale ha illustrato, in circa un’ora di visita guidata, le origini romagnole di Umberto Boccioni, i suoi gradi di parentela con cittadini Morcianesi, le sue opere sia di stile divisionista sia futuriste e la rispondenza storica del museo Boccioni da costituirsi a Morciano di Romagna, anche in base alla volontà di Filippo Tommaso Marinetti, espressa nel 1930 e 1931. Incontro bellissimo ed interessante, che apre a scenari di collaborazione artistica e culturale. Ringraziamo tanto gli Ambasciatori e tutti i partecipanti, per il loro riconoscimento allo straordinario artista romagnolo Umberto Boccioni. Storia, arte e cultura per sconfiggere le tenebre della barbarie e della guerra. Fondazione Umberto Boccioni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: