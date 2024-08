Visita dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina all’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese e alla FAO di Roma

Martedì 20 agosto, una delegazione dell’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è stata ricevuta dall’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese a Roma, S.E. Jia Guide, assieme ai partecipanti del “18th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp 2024”. In quell’occasione i ragazzi, Arianna, Alice, Lorenzo, Rosa, Simone e l’insegnante Martina rientrati il 20 luglio dal “camp”, hanno potuto condividere le loro personali esperienze vissute a Shanghai con l’Ambasciatore. La Presidente, Barbara Terenzi, ha ricordato, tra le varie attività proposte, che in occasione del 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 25° Anniversario del gemellaggio fra il Castello di Serravalle e la città cinese di Huangshan, si svolgerà il “Viaggio dell’Amicizia” in Cina dal 28 agosto all’8 settembre. Questa è un’ulteriore iniziativa finalizzata a rafforzare l’amicizia tra i due Paesi con la volontà di proseguire attivamente le relazioni intraprese dallo storico fondatore Gian Franco Terenzi. Nel pomeriggio la delegazione è stata accolta anche dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, Qu Dongyu, presso la sede della FAO a Roma. Il Direttore Generale era stato nella Repubblica di San Marino il 23 maggio 2024 e in tale occasione aveva fatto visita al Museo di Arte e Cultura Cinese dell’Associazione. Entrambi hanno dimostrato la loro grande stima ed amicizia verso l’Associazione e la Repubblica di San Marino, complimentandosi con i ragazzi e ribadendo l’importanza di cogliere queste opportunità di scambi culturali tra i giovani.