Visita dell''on Željana Zovko, vice presidente commissione Affari Esteri Parlamento Europeo

Visita dell''on Željana Zovko, vice presidente commissione Affari Esteri Parlamento Europeo.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha ricevuto oggi a Palazzo Begni la Vice Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo, Željana Zovko, in visita di lavoro sul Titano, su invito dello stesso Segretario di Stato. Già Ambasciatore della Bosnia Erzegovina presso la Repubblica, la Vice Presidente intrattiene da tempo relazioni amichevoli con San Marino, offrendo la propria disponibilità a collaborare; al centro del colloquio bilaterale svoltosi con il Segretario di Stato Beccari le prospettive di collaborazione parlamentare nonché il percorso che la Repubblica sta compiendo nel negoziato che condurrà all’adozione di un Accordo di Associazione. A tal riguardo, l’Europarlamentare ha espresso la condivisione per il percorso negoziale in atto e positive valutazioni sulla maggiore integrazione sammarinese in ambito europeo per gli indiscussi vantaggi derivanti dall’Accordo medesimo. In particolare, la Vice Presidente ha sottolineato come la futura intesa potrà rappresentare una pietra miliare, che andrà ad integrare l’economia sammarinese nel mercato europeo, nel rispetto delle quattro libertà e nel riconoscimento delle peculiarità della Repubblica. Beccari ha espresso gratitudine per la vicinanza e l’amicizia dell’Onorevole Zovko, maturate anche in virtù della comune appartenenza al Partito Popolare Europeo, sottolineando i consigli e la determinazione offerti nel volere sostenere San Marino nel processo negoziale. Entrambi hanno poi riflettuto sulle principali sfide internazionali, mettendo l’accento sul conflitto in corso in Ucraina e sulle posizioni degli Stati e degli Organismi multilaterali. Richiamata altresì la provenienza croata dell’europarlamentare e gli ottimi rapporti bilaterali esistenti con la Repubblica croata; annunciata al riguardo l’imminente visita del Segretario di Stato Beccari a Zagabria nel prossimo weekend, in occasione del trentennale delle relazioni diplomatiche. Al termine dell’incontro bilaterale è prevista a Palazzo Pubblico l’Udienza Ufficiale degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

cs SdS Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: