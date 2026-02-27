Visita della Fratellanza San Marino-America al Consolato Generale USA di Firenze

Ieri presso il Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze è stata ricevuta una delegazione della Fratellanza San Marino - America, formata dal Presidente Roberto Moretti e Segretario Sofia Stefanelli dalla Console Generale Daniela Ballard e dalla Vice Console Bergen Bassett. Nella suggestiva sede che sul Lungo Arno della città fiorentina, la Console Generale Ballard ha fatto gli onori di casa accogliendo con la sua ormai rinomata cordialità delegazione sammarinese. Era la prima volta, dopo diversi anni, che la Fratellanza faceva visita al Consolato, con il quale ha stretti rapporti di collaborazione durante tutto l’anno. Nell’incontro, si è affrontato la questione dei servizi consolari forniti direttamente in territorio sammarinese che erano stati sospesi nel 2020, a causa del covid, ripresi solo nel 2024. Un servizio che il Consolato offre ai cittadini sammarinesi dal 1978, anno in cui è nata l’associazione, molto apprezzato dai soci della Fratellanza, (che ad oggi sono quasi 600), che possono così evitare di recarsi a Firenze, gestendo le pratiche direttamente in territorio, alla presenza dei funzionari consolari. La Fratellanza ha avanzato la richiesta di poter programmare per tempo, l’appuntamento, per informare in tempi celeri tutti gli associati. Grazie alla disponibilità della Console Generale e della Vice Console è stato concordato di definire 1 o 2 date possibili, che potrebbero essere in concomitanza con gli eventi fissi della Fratellanza, come ad esempio l’inaugurazione di San Marino Lincoln Days che dal 2022 si svolge nei primi giorni di maggio. La fratellanza si impegna a comunicare ai soci la data confermata, non appena avrà avuto l’ok dal Consolato. Il Consolato comunicherà inoltre la data confermata della visita alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di San Marino e pubblicherà la data sulla sua pagina Facebook (@USCGFlorence) in modo che tutti i cittadini sammarinesi possano contattare direttamente il Consolato e fissare appuntamenti tramite il Consolato, se lo desiderano. Tutti i cittadini della Repubblica di San Marino sono invitati a contattare il Consolato USA di Firenze in caso di necessità e possono trovare informazioni sui visti, passaporti e molto altro sia in inglese che in italiano sul sito web del Consolato: https://it.usembassy.gov/embassy-consulates/florence/. Un sentito grazie alla Console Generale Ballard che sta svolgendo il suo incarico con grande dedizione e disponibilità verso la Fratellanza e tutti i cittadini Americani e che terminerà il suo mandato a luglio e alla Vice Console Bassett, arrivata a settembre 2025. La Fratellanza augura a loro Buon Lavoro nel segno dell’Amicizia e reciproca stima tra gli Stati Uniti e la Repubblica di San Marino.

C.s. Fratellanza San Marino - America







