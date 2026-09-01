Visita della Reggenza alla casa per ferie di San Marino a Pinarella di Cervia

La Casa per ferie San Marino di Pinarella rappresenta da anni uno spazio di accoglienza, socialità e inclusione al servizio della comunità sammarinese. Una struttura che, durante il periodo estivo, offre a famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità un luogo di soggiorno e relazione, capace di unire il valore della vacanza a quello della partecipazione e della cura dei legami. In questo contesto, nella fase conclusiva della stagione estiva 2026, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno fatto visita, alla Casa per ferie, accompagnando con la loro presenza un momento di incontro con ospiti, operatori e organizzatori. Ad accogliere la Reggenza erano presenti il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini, il Console Onorario di San Marino a Ravenna Marino Forcellini, il Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli e l’amministratore ISS della Casa per Ferie Riccardo Vergari, insieme agli organizzatori e agli ospiti della struttura. La Visita ha assunto un significato particolare anche alla luce dell’attenzione che, nel corso del semestre, i Capitani Reggenti hanno rivolto alle persone più fragili e ai percorsi di inclusione. Una particolare sensibilità espressa attraverso la promozione e il sostegno di progettualità orientate all’integrazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle autonomie, in coerenza con una visione di comunità attenta ai bisogni di ciascuno. La stagione estiva della Casa per ferie San Marino, che ha preso avvio l’8 giugno scorso, ha registrato un incremento delle presenze rispetto al 2025, consolidando il ruolo della struttura come punto di riferimento per famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità della Repubblica. A crescere è stato anche il numero di gruppi e associazioni italiane che hanno scelto Pinarella per i propri soggiorni, riconoscendo nella Casa per ferie un contesto attento all’ospitalità, all’organizzazione e alla qualità dei servizi offerti. “Il bilancio di quest’anno conferma il valore della Casa per ferie come luogo di accoglienza, relazione e partecipazione – sottolinea l’amministratore della Casa per Ferie Riccardo Vergari –. L’aumento delle presenze e delle realtà che scelgono Pinarella premia un lavoro quotidiano fatto di organizzazione, attenzione agli ospiti e cura delle relazioni. Accanto al soggiorno estivo, la struttura offre esperienze che favoriscono autonomia, socializzazione e benessere, con una particolare attenzione ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie”. Nel corso dei diversi turni sono state organizzate feste, serate a tema, eventi e uscite pensate per favorire la socializzazione e il benessere degli ospiti. Particolare attenzione è stata riservata ai soggiorni dedicati ai ragazzi con disabilità, attraverso laboratori e giornate al mare che hanno confermato il valore socio-educativo della struttura e il suo contributo positivo al tessuto sociale sammarinese. “Questa struttura rappresenta una risorsa preziosa per la Repubblica – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini – perché offre uno spazio in cui accoglienza, inclusione e attenzione alle persone più fragili diventano esperienze concrete. La crescita registrata quest’anno conferma il valore di un servizio che sostiene famiglie, anziani, giovani e persone con disabilità, contribuendo al benessere e alla partecipazione della comunità sammarinese”. “Per l’ISS la Casa per ferie San Marino è un luogo in cui il soggiorno estivo diventa anche occasione di relazione, autonomia e fiducia – afferma il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini –. Il lavoro svolto in questi mesi, in particolare con i ragazzi con disabilità, mostra quanto l’accoglienza possa essere parte di un percorso più ampio di attenzione alla persona. Ringrazio gli operatori, gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa stagione un’esperienza significativa per gli ospiti e per le loro famiglie”.

C.s. - Segreteria di Stato alla Sanità / Istituto per la Sicurezza Sociale







