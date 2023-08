Visita della Reggenza nei "luoghi particolari" di Borgo e Città, i ringraziamenti delle Giunte di Castello

Visita della Reggenza nei "luoghi particolari" di Borgo e Città, i ringraziamenti delle Giunte di Castello.

Venerdì 11 agosto 2023, la visita delle LL.EE. Alessandro Scarano e Adele Tonnini, il Segretario di Stato agli Affar Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi è iniziata la visita presso il Centro Naturalistico di Borgo Maggiore con l’accoglienza dal Capitano di Castello Barbara Bollini e alcuni Membri della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, presenti in rappresentanza con delega Simona Capicchioni e Daniele Volpini Membri della Giunta di Castello di San Marino Città e alla presenza della cittadinanza . Il Direttore del Centro Naturalistico Sandro Casali ha illustrato ai presenti ospiti le diverse specie faunistiche conservate all’interno del museo. Il percorso è proseguito tramite una passeggiata per il centro storico di Borgo Maggiore per arrivare all’entrata dell’ex galleria ferroviaria Rimini-San Marino che da Borgo prosegue verso Montalbo dove ad aspettarci Giancarlo Terenzi e alcuni collaboratori dell’Associazione Treno Bianco Azzurro. Durante il percorso Giancarlo Terenzi ha raccontato la storia del Treno Bianco Azzurro. La camminata è proseguita all’interno della Galleria Montale per poi proseguire nei diversi sentieri immersi nella natura potendo così ammirare, ascoltare e sentire i profumi che il bosco riesce tramettere attraverso la sua vasta vegetazione. Durante i percorsi Sandro Casali e i suoi collaboratori hanno illustrato ai presenti le diverse forme di vegetazione presente nei nostri boschi.

La camminata è proseguita con la visita del Villino Bonelli all’interno del Parco di Montecchio dove l’architetto Leo Marino Morganti ha illustrato la storia del Villino alle LL.EE. e ai presenti. Si è conclusa la meravigliosa giornata con l’aperitivo e buffet offerto dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e dalla Giunta di Castello di San Marino Città. Le Giunte di Castello di Borgo Maggiore e San Marino Città colgono l’occasione per ringraziare LL.EE. Alessandro Scarano e Adele Tonnini, il Segretario di Stato agli Interni e ai Rapporti con le Giunte di Castello Gian Nicola Berti, il Segretario di Stato all’Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi, per la visita e la riscoperta di questi luoghi particolari del territorio. Un sentito ringraziamento a tutti i Cittadini presenti, Sandro Casali e Collaboratori del Centro Naturalistico, all’Associazione Treno Bianco Azzurro Gian Franco Terenzo e Collaboratori, all’Architetto Leo Marino Morganti, alle Forze dell’ordine della Gendarmeria e Polizia Civile e al Cerimoniale che ha collaborato e seguito ogni momento di questa meravigliosa giornata con la massima Autorità dello Stato.



c.s.

Giunta di Castello di Borgo Maggiore Il Capitano di Castello Barbara Bollini

Giunta di Castello San Marino Città Il Capitano di Castello Tommaso Rossini

