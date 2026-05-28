Visita della XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera dei Deputati italiana: conclusa la prima giornata di incontri istituzionali

– Si è conclusa la prima giornata della visita di lavoro nella Repubblica di San Marino della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, guidata dal Presidente On. Alessandro Giglio Vigna. La missione istituzionale rappresenta un’importante occasione di confronto sul percorso di integrazione europea della Repubblica di San Marino e sulle prospettive legate all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, in un quadro di rafforzata collaborazione tra San Marino e Italia. La visita segue infatti gli incontri istituzionali svoltisi nella giornata di ieri a Roma, che hanno fatto registrare un clima particolarmente positivo e costruttivo, confermando la comune volontà di consolidare il dialogo politico e istituzionale sui principali dossier europei e sulle prospettive di cooperazione bilaterale. Nel pomeriggio, la delegazione italiana ha incontrato, presso Palazzo Mercuri, il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, il Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori. I Segretari hanno unanimemente ringraziato la delegazione italiana per i risultati conseguiti a Roma nella giornata di ieri. Hanno inoltre evidenziato l’importanza di un progressivo coinvolgimento della Repubblica di San Marino nella fase ascendente del processo decisionale europeo, sottolineando al contempo come il percorso sammarinese possa rappresentare per la Repubblica Italiana un’opportunità di confronto e sperimentazione istituzionale, quale contesto capace di anticipare soluzioni e modelli suscettibili di produrre effetti positivi anche sul territorio italiano.

‘L'imminente Accordo di Associazione con l'Unione Europea – hanno affermato i Segretari di Stato presenti all’odierno incontro - sta ridisegnando i confini operativi tra San Marino e Roma, trasformando la storica collaborazione bilaterale in una sinergia industriale e commerciale immediata, capace di superare le vecchie liturgie della politica. Le cifre della nostra economia reale dicono d'altronde proprio questo, mostrando una solidità manifatturiera costante, in grado di proiettare benefici diretti sul tessuto produttivo delle vicine regioni Emilia-Romagna e Marche. Insomma, se la Repubblica accelera, l'intero circondario italiano guadagna un alleato strategico. Grazie a una filiera istituzionale corta e decisamente snella, San Marino può proporsi come un vero e proprio incubatore normativo ad alta reattività. Il sostegno di Roma sta giocando un ruolo determinante. Un ringraziamento sincero va alle istituzioni italiane, scese concretamente al fianco della Repubblica per sveltire le tappe del percorso d'associazione europea. Uno scenario in cui entrambi gli Stati hanno tutto da guadagnare, consolidando un asse economico integrato e finalmente competitivo sul palcoscenico continentale. In questa prospettiva, è stato inoltre sottolineato come assuma un valore strategico il rafforzamento della collaborazione tra le Commissioni Affari Esteri e Affari Europei dei due Paesi, chiamate a esercitare congiuntamente un’attività di monitoraggio della fase ascendente delle direttive europee, così da favorire un progressivo allineamento normativo e una più efficace capacità di interlocuzione istituzionale nel nuovo quadro associativo’.

Successivamente, presso Palazzo Begni, la delegazione ha avuto un colloquio con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dedicato allo stato del negoziato relativo all’Accordo di Associazione San Marino-UE, alle prospettive di attuazione dell’intesa e al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra San Marino e Italia.

Nel corso dell’incontro, il Segretario di Stato Beccari ha dichiarato: ‘Vi ringrazio per l’importante conclusione alla quale siete arrivati. Le determinazioni che avete raggiunto sono in linea con la qualità dei rapporti che contraddistinguono le relazioni tra San Marino e Italia. Il nostro percorso europeo è intrapreso con entusiasmo, forza e volontà e non è alternativo a quello che abbiamo sul piano bilaterale con l’Italia. Di strada ne abbiamo fatta, il Paese è fortemente ingaggiato e mentalmente siamo pronti per l’attività di recepimento. La vostra presenza qui oggi è utile per rappresentare ai sammarinesi che questo è un percorso rispetto al quale abbiamo amici e alleati importanti e ci trasmette assoluta sicurezza’.

Nel corso dei colloqui, il Presidente della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea On. Alessandro Giglio Vigna ha dichiarato: ‘Grazie per l’ospitalità, è un onore essere qui. Sentiamo come nostra responsabilità, verso un Paese amico, l’analisi di questa fase ascendente e la possibilità di collaborare in modo più stretto con San Marino in ambito di Unione Europea, iniziando proprio dalla fase ascendente a livello parlamentare’.

Entrambi i momenti istituzionali sono stati introdotti dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri Michele Muratori. La giornata è proseguita con la seduta congiunta tra la XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera dei Deputati e la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri della Repubblica di San Marino. Al centro del confronto, il percorso di integrazione europea sammarinese, le prospettive di cooperazione tra i due organismi parlamentari e il coinvolgimento del Consiglio Grande e Generale nelle reti di cooperazione interparlamentare europea. A margine degli incontri, il Presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri Michele Muratori e il Presidente della XIV Commissione On. Alessandro Giglio Vigna hanno espresso soddisfazione per il clima di collaborazione e per l’approfondimento condiviso sui principali dossier europei di interesse comune. La visita proseguirà nella giornata di domani con l’Udienza privata concessa dall’Ecc.ma Reggenza alla delegazione italiana presso Palazzo Pubblico.

C.s. - Congresso di Stato







