Visita di congedo che sancisce la conclusione dell'incarico diplomatico dell'Ambasciatore della Repubblica italiana a San Marino.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto in mattinata presso Palazzo Begni per il formale incontro di congedo l’Ambasciatore d’Italia a San Marino, S.E. Sergio Mercuri, accompagnato dalla consorte, Dott.ssa Maria Giovanna Fadiga. Durante il colloquio, il Segretario di Stato Beccari ha ricordato come questi quattro anni di operato dell’Ambasciatore Mercuri siano stati ricchi di incontri a livello bilaterale, culminati con la visita del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella lo scorso dicembre, di memoranda d’intesa, nonché di importanti impulsi impartiti alle relazioni tra Italia e San Marino anche nell’ambito del percorso negoziale sammarinese che condurrò alla firma dell’Accordo di Associazione. Il Segretario ha inoltre sottolineato come l’Ambasciatore Mercuri sia stato una parte molto attiva nel rapporto frequente con Roma, ringraziandolo per l’impegno dimostrato anche nella promozione di iniziative culturali di alto livello. L’Ambasciatore d’Italia Mercuri ha espresso sentimenti di gratitudine per il comune lavoro svolto in questi anni, estendendo i ringraziamenti ai competenti Uffici della pubblica amministrazione, alla Segreteria di Stato e al Dipartimento Affari Esteri per l’ampia e qualificata collaborazione prestata nel raggiungimento di obiettivi comuni. La Dott.ssa Fadiga, filologa e Ambasciatrice d'Italia a San Marino, ha inoltre richiamato la grande rilevanza della candidatura di iscrizione del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” al Registro UNESCO Memory of the World, che assegna ancora maggior lustro all’antico documento e alle origini sammarinesi. Al termine del colloquio, l’Ambasciatore Mercuri è salito a Palazzo Pubblico dove è stato ricevuto in Udienza dai Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina, alla presenza dei membri del Congresso di Stato, delle Forze dell’Ordine sammarinesi e di numerosi rappresentanti istituzionali. Dai Capi di Stato, sono stati rivolti sentimenti di forte riconoscenza per aver svolto l’alto incarico con dedizione e competenza.

