Visita di congedo di S.E. Jill Morris, ambasciatore del regno Unito presso San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha accolto questa mattina a Palazzo Begni S.E. Jill Morris CMG, Ambasciatore del Regno Unito presso San Marino, nella sua ultima visita in veste di diplomatico accreditato in Repubblica. Dopo aver incontrato diversi membri dell’Esecutivo nella giornata di ieri e in mattinata, l’Ambasciatore si è intrattenuta a colloquio con il Segretario di Stato con cui sono stati approfonditi diversi temi. Beccari ha rimarcato il valore della relazione che, soprattutto alla luce degli incontri degli ultimi mesi avvenuti sia in Repubblica che nell’ambito della COP26 a Glasgow, lega San Marino al Regno Unito. Durante il colloquio si sono ripercorsi gli argomenti trattati durante le svariate visite da parte di rappresentanti istituzionali e parlamentari del Regno Unito, con particolare riferimento ai maggiori settori strategici, tra cui energia, gestione rifiuti, mobilità, finanza, sistema giudiziario e agenda multilaterale. L’Ambasciatore Morris ha evidenziato che si sta già lavorando sui temi emersi e che il suo successore non mancherà di agevolare la messa a punto delle cooperazioni già in atto. Un confronto esteso e costruttivo è avvenuto, inoltre, sulle rispettive modalità di gestione della quarta ondata della pandemia e sulle dosi “booster”. Il Segretario di Stato ha richiamato i dati incoraggianti per quanto riguarda la somministrazione della terza dose a San Marino e l’auspicio di riuscire a raggiungere un ottimo risultato. La visita a San Marino dell’Alto Diplomatico è stata anche l’occasione per firmare un importante Memorandum d’Intesa, grazie al quale i due Paesi si impegnano nel rafforzare la collaborazione in cinque specifici ambiti tra cui: la cooperazione nell’ambito delle organizzazioni internazionali; cooperazione in materia di cambiamenti climatici, energia e biodiversità; cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e pratiche normative; cooperazione in materia di commercio e investimenti; promozione dei legami con la società civile, giovani, cultura e istruzione superiore. A seguire, l’Ambasciatore è stata ricevuta in Udienza privata dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, che hanno rimarcato la proficuità del mandato, ricco di positivi risultati raggiunti.

Cs Segreteria Esteri