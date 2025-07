Visita di Stato del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta a San Marino

Si è svolta oggi a San Marino la Visita di Stato del Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, S.A.E. Fra’ John T. Dunlap, già in Repubblica dalla giornata di ieri, accompagnato da un’alta e qualificata Delegazione. Come di consueto in occasione di Visite di Stato, l’incontro istituzionale con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi è avvenuto in Piazza della Libertà, dove hanno avuto luogo gli Onori Militari con Rassegna e l’esecuzione degli Inni Nazionali. A Palazzo Pubblico, S.A.E. Dunlap ha incontrato la Delegazione di Governo, guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che ha accompagnato i Capi di Stato e le Delegazioni durante tutti i momenti ufficiali della Visita di Stato. In un clima di grande cordialità e di rinnovata amicizia, si sono svolti i colloqui istituzionali, che hanno richiamato il senso delle lunghe e proficue relazioni bilaterali, giunte quest’anno al 90° anniversario. San Marino e Sovrano Militare Ordine di Malta hanno una comune eredità culturale, morale e sociale, appartenendo ad entrambi una profonda vocazione umanitaria e assistenziale e una innata propensione alla solidarietà. Rammentati i momenti salienti di tale rapporto, rappresentati dalle numerose Visite ufficiali a livello di Capi di Stato, rese alla Repubblica ed effettuate presso la sede del Sovrano Ordine a Roma, così come i numerosi accordi e intese vigenti e la comune partecipazione all’attività delle Organizzazioni Internazionali. Non è mancato un articolato confronto fra i Capi di Stato e le Delegazioni sulle preoccupazioni cogenti per le attuali tensioni e i conflitti in atto; molto forti sono state le parole per condannare le violazioni del diritto internazionale e umanitario e auspicare l’avvio di negoziati pacifici, per pervenire a condizioni per una pace giusta e duratura nei principali teatri di guerra. Sottolineato altresì il sostegno concreto che il Sovrano Ordine ha offerto e sta continuando ad offrire ai cittadini ucraini e ai più bisognosi a Gaza, nell’esercizio di una vera e propria diplomazia umanitaria. Al termine dei colloqui, si è svolto lo scambio delle onorificenze; la Reggenza ha conferito al Principe e Gran Maestro il Collare dell’Ordine Equestre di San Marino, mentre Fra’ John T. Dunlap ha insignito i Capi di Stato del Collare dell’Ordine al Merito Melitense. È seguita, nella Sala del Consiglio Grande e Generale, l’Udienza Ufficiale, nel corso della quale sono state pronunciate le rispettive allocuzioni. Il Principe e Gran Maestro e i Capitani Reggenti si sono poi recati all’Ara dei Volontari per la deposizione della Corona d’Alloro e traferiti a Palazzo Begni per la firma di un Accordo di Cooperazione tra le Parti, siglato, rispettivamente, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dal Membro del Sovrano Consiglio, S.E. Nob. Clemente dei Conti Riva di Sanseverino, alla presenza dei Capi di Stato. “La visita di oggi è un segno tangibile della profonda amicizia che unisce San Marino e il Sovrano Ordine di Malta” ha dichiarato il Segretario di Stato Luca Beccari, che ha poi aggiunto: “Le nostre relazioni si fondano su valori condivisi di solidarietà, dialogo e impegno umanitario. È nostro comune desiderio rafforzare la cooperazione su questi valori, da esportare anche nel quadro della cooperazione multilaterale, che ci vede affiancati nella difesa dei diritti umani e nella tensione verso percorsi di pace e di risoluzione pacifica delle controversie in atto”. Il Membro del Sovrano Consiglio Nob. Clemente dei Conti Riva di Sanseverino ha sottolineato: “L’Ordine opera senza sosta nelle aree della sanità, della protezione civile, dell’assistenza sociale e umanitaria, trovando nella Repubblica di San Marino un partner affidabile, con la quale poter realizzare iniziative che rispecchiano la vocazione assistenziale e umanitaria di entrambi”. Nel pomeriggio di ieri, in forma privata, il Principe e Gran Maestro e la sua Delegazione hanno svolto un programma culturale, recandosi all’Oratorio Valloni – Cappella di San Giovanni Battista, per un momento di raccoglimento e per l’inaugurazione di una targa commemorativa della Visita di Stato, cui è seguita una visita alla Pinacoteca San Francesco, con la guida della Madre Superiora Suor Gloria Riva. La giornata di ieri si è conclusa con un passaggio al Gazebo aperto dal Sovrano Ordine presso l’Ospedale di Stato già da un anno, ai sensi del Protocollo siglato proprio nel corso del 2024, e relativo al Progetto di Prevenzione Cardio Circolatoria. Il Principe e Gran Maestro ha infine reso visita alla sede diplomatica del Sovrano Militare Ordine di Malta, residente in Repubblica.

C.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

