Visita di Sua Santità Papa Leone XIV: ecco le modalità di ritiro dei pass

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri comunica che i Pass prenotati tramite IOL (gov.sm), le Giunte di Castello e la Diocesi potranno essere ritirati presso il Centro Accrediti Unico, secondo le modalità di seguito indicate. Il ritiro sarà possibile nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle ore 21.30, presso il Centro Accrediti Unico istituito all’interno della Sala riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore (Piazza Mercatale, 21, 47893 Borgo Maggiore). Per il ritiro sarà necessario presentare un documento di identità. Ogni persona potrà ritirare il proprio Pass ed esclusivamente quello per i propri familiari (genitori, consorte, figli, fratelli e sorelle). La Segreteria di Stato ricorda che, ai fini dell’accesso a Piazza della Libertà e Piazzale Domus Plebis, sarà indispensabile essere in possesso del Pass nominativo in formato cartaceo, che dovrà essere esibito congiuntamente a un documento di identità. Si raccomanda pertanto a tutti coloro che hanno effettuato la richiesta di provvedere al ritiro del Pass nelle giornate e negli orari indicati. Il mancato ritiro del Pass comporterà l’impossibilità di accedere alla Piazza della Libertà. Ulteriori informazioni relative alle modalità di parcheggio e ai servizi navetta predisposti in occasione della visita di Sua Santità Papa Leone XIV saranno comunicate contestualmente alla consegna dei pass.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







