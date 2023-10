Visita il San Marino Comics e vince il lingotto d’oro con il Golden Ticket

È piemontese il vincitore del ricercatissimo Golden Ticket nascosto nelle tavolette di cioccolata distribuite gratuitamente durante San Marino Comics Festival.

Lo scorso fine agosto si è svolto il San Marino Comics, Festival della Cultura POP della Repubblica di San Marino, uno degli eventi più apprezzati nel circuito nazionale italiano delle fiere del fumetto e del mondo cosplay. Fra gli oltre 80 eventi giornalieri che riempivano le giornate del pubblico partecipante c’era la possibilità di ricevere in omaggio un numero limitato di tavolette di cioccolato finissimo al latte a fronte di un acquisto minimo di prodotti food & beverage presso un esercizio convenzionato con l’organizzazione del festival.

Partner dell’operazione sono state importanti aziende della Repubblica di San Marino: La Serenissima che ha prodotto e confezionato le 1000 tavolette di cioccolata con un solo Golden Ticket, Supermarket di Chiaruzzi Danilo che ha distribuito le tavolette e Arzilli Gioielli, la gioielleria che ha messo in palio l'ambito Lingotto d'Oro.

Ryan, 8 anni, figlio di Andrea e Francesca, si è recato insieme ai genitori presso il negozio per fare acquisti durante il caldo weekend di agosto. Ecco cosa ci racconta la fortunata famiglia:

Al ritorno dalle vacanze estive abbiamo deciso di far tappa a San Marino consapevoli dell’evento Comics. Noi arrivavamo da Alba Adriatica ma abitiamo in provincia di Torino.

Abbiamo quindi passato la giornata lí facendo svariate esperienze tra le quali l’escape room a tema Harry Potter. Arrivata quindi l' ora di pranzo abbiamo comprato dei panini in un piccolo market. A fronte della spesa fatta, la cassiera ci ha dato la tavoletta di cioccolata dedicata al festival. L'abbiamo presa volentieri perché c’era con noi nostro figlio Ryan di 8 anni che quest’anno oltre ad aver visto il film "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" ha anche letto il libro a scuola. Provare dal vivo l'emozione del film ci è sembrato davvero un bel momento.

Una volta usciti da lì abbiamo pranzato e concluso la giornata senza curarci della cioccolata in quanto faceva caldo.

Nei giorni seguenti ormai arrivati a casa, verso l'ora della merenda il bambino ha aperto la tavoletta e l’esclamazione nell’aprirla e stata: "Abbiamo trovato il golden ticket !!”

La cioccolata era di un’ottima qualità infatti il bambino non ne ha lasciato nemmeno un pezzo, poi abbiamo contattato la gentilissima organizzazione del San Marino Comics per comunicare il ritrovamento del Golden Ticket.

Ancora oggi siamo increduli di aver trovato il golden ticket e ci portiamo come bagaglio personale sia l'esperienza e l'emozione del Comics che quella della visita a San Marino, una Repubblica a nostro avviso fantastica!

Grazie a San Marino Comics per questo fantastico weekend da Andrea 30 anni, Francesca 28, Ryan 8 e dal futuro nascituro che porteremo presto a visitare questo meraviglioso festival.



Comunicato stampa

Associazione San Marino Comics