Visita in Cina della Presidente Barbara Terenzi dell’Associazione di Amicizia San Marino Cina

La presidente Barbara Terenzi dell’Associazione di Amicizia San Marino Cina è stata invitata dall'UNIDO al Side Event tenutosi il 6 novembre a Shanghai durante l'ottava edizione della China International Import Expo (CIIE) incontrando Shu Luomei Direttrice delle Divisioni ITPO e Partnership Istituzionali e Zhao Xiaolei Direttrice ITPO di Shanghai. Nei giorni successivi ha incontrato il Vice Presidente Fu Jihong dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai insieme ad alcuni colleghi, il Vice Presidente Yuan Mindao dell’Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Pechino, la Prof.ssa YE Yingfang della Beijing City University e il Vice Presidente – Segretario Generale ZHAO Lingshan della Chinese International Education Foundation. È stata l’occasione per omaggiare tutti con una copia dell'Album Commemorativo In Memoria Di Gian Franco Terenzi realizzato in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma.

