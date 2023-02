Visita in forma privata degli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta in Terra Santa

I Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta, sono rientrati a San Marino da una visita in Terra Santa, realizzata in forma privata, che ha consentito di percorrere e visitare la più importante destinazione del pellegrinaggio cristiano internazionale e di incontrare realtà religiose e civili di alto significato sociale e umanitario. Ad accompagnare i Capi di Stato funzionari diplomatici e una delegazione guidata dall’Associazione sammarinese Progetto Sorriso, che da decenni è particolarmente attiva, soprattutto nell’azione solidaristica e di sostegno ai più deboli. Il viaggio in Terra Santa ha favorito l’incontro con i maggiori esponenti del Patriarcato Latino di Gerusalemme e della Custodia di Terra Santa, nonchè la visita di istituti religiosi concentrati soprattutto nella città di Betlemme che si prendono cura di minori abbandonati e di disabili. A conclusione delle intense giornate, non è mancata la visita allo Yad Vashem di Gerusalemme, luogo della memoria delle vittime della Shoa, presso il quale l’Eccellentissima Reggenza ha deposto una corona di fiori e ravvivato la fiamma perpetua in eterno ricordo delle vittime dell’Olocausto nella Sala della Rimembranza. L’occasione della visita, fortemente voluta dalla Reggenza, si inscrive nel desiderio e nella volontà delle Loro Eccellenze di caratterizzazione dell’ampio mandato reggenziale ai principi della pace e della riconciliazione pacifica; principi e valori che saranno ulteriormente ribaditi e condivisi nell’ambito della Udienza privata dal Santo Padre, concessa Loro il prossimo 20 marzo.