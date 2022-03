Visita in Provincia del nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini Cancelliere

Questa mattina il presidente della Provincia, Riziero Santi, ha ricevuto la visita del nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini, ing. Piergiacomo Cancelliere. “Con il neo comandante Cancelliere – spiega Riziero Santi - abbiamo parlato di sicurezza del territorio e di gestione delle emergenze, di sedi logistiche dei Vigili del fuoco anche in un’ottica di sviluppo e miglioramento per rispondere al meglio ai bisogni del nostro territorio. Abbiamo fatto anche un aggiornamento della logistica per la zona sud e ci siamo concentrati, in particolare, sulle difficoltà incontrate dal progetto di cittadella della sicurezza presso i locali della diga del Conca, concordando sulla necessità di dare impulso all’iniziativa per trovare la soluzione più adeguata con il coinvolgimento dei Comuni del territorio. Inoltre, abbiamo condiviso l’opportunità di promuovere la cultura della sicurezza nella popolazione, a partire dai più giovani, implementando le attività di esercitazione sulla gestione di situazioni di emergenza.”