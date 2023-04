Visita istituzionale a Coriano del Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi

Ha avuto luogo questa mattina (venerdì 21 aprile) la visita istituzionale del Vescovo di Rimini presso il Municipio. Giunto a Coriano in moto, monsignor Nicolò Anselmi accolto dal sindaco Gianluca Ugolini, dalla vicesindaco, Senatrice Domenica Spinelli e dalla giunta, ha tenuto a sottolineare la bellezza delle colline e del territorio corianese. Omaggiato di due volumi “Parrocchie e chiese nel Corianese” di Maurizio Casadei e Alessandro Buda e “Atanasio da Coriano” frate pittore (1749-1843) di Pier Giorgio Pasini, il sindaco e la giunta hanno illustrato al Vescovo la realtà di Coriano contraddistinta dalla presenza di realtà radicate come ad esempio le comunità Papa Giovanni XXIII e di Montetauro. Nel corso del cordiale incontro in cui ha preso parte il parroco corianese Don Stefano Sargolini, l’amministrazione ha testimoniato la piena disponibilità a proseguire e rafforzare la positiva collaborazione con la Diocesi di Rimini. Monsignor Anselmi, al quale è stata illustrata la nuova carta del territorio di Coriano, ha dato da parte Sua la piena disponibilità a future occasioni di incontro. Domani, 22 aprile, sono trascorsi tre mesi dall’insediamento di Nicolò Anselmi. La cerimonia di insediamento è avvenuta il 22 gennaio 2023. Nato a Genova il 9 maggio 1961 e ordinato sacerdote nel capoluogo ligure nel 1992, dopo essere stato nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Genova da Papa Francesco nel 2015, Monsignor Anselmi è il 111esimo Vescovo di Rimini.

