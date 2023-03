Visita istituzionale dei Capitani Reggenti alla città di San Leo

18 Marzo 2023 *In occasione della visita istituzionale alla città di San Leo degli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta accolti dal Sindaco Leonardo Bindi e dall'Assessore Valentina Guerra nella prestigiosa sede del Palazzo Mediceo, la Presidente dell'Associazione San Marino-Italia Elisabetta Righi Iwanejko desidera esprimere un sentito e profondo ringraziamento per l'invito ricevuto: "Un’importante incontro che consacra ulteriormente l’antico e consolidato legame tra due realtà territoriali limitrofe così fortemente unite da comuni matrici storiche, culturali, sociali e religiose. Fattori, questi, che hanno consentito di cementare, nel tempo, forti rapporti di amicizia e di reciproca collaborazione, anche quotidiani, nei più vari ambiti: da quello lavorativo, turistico e commerciale a quello artistico e culturale. Al di là dell’aspetto agiografico della storia, delle origini e delle antiche vicende che hanno fondato le Comunità di San Marino e di San Leo, ciò che le accomuna è la strenua difesa di quei valori e principi che hanno contraddistinto, sin dagli albori, l’identità ed il senso di appartenenza propri delle due rispettive realtà. Desidero complimentarmi con le Istituzioni leontine che hanno organizzato oltre la visita guidata alla Fortezza e la degustazione di prodotti tipici molto apprezzata, una passeggiata culturale per le vie del Centro Storico, la visita alla Pieve di Santa Maria Assunta, fino alla Cattedrale di San Leo e Torre Civica per dare il giusto rilievo e riconoscimento a questo significativo evento." La Reggenza ha testimoniato con la sua presenza, il comune intento di promuovere il più possibile ogni sinergia e forma di collaborazione anche al fine di mantenere vivo il dialogo tra queste due città da sempre improntato al rispetto, alla cooperazione e al sostegno reciproci. A conclusione di questa giornata, il Sindaco Bindi, oltre a rinnovare all’Ambasciatore d’Italia S.E. Sergio Mercuri e Consorte e a tutti i graditi ospiti presenti i sentimenti della più sincera amicizia e cordialità, ha indirizzato ai cittadini di San Marino e ai cittadini di San Leo voti augurali di prosperità e benessere.

Cs - Ufficio stampa San Marino - Italia

