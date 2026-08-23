Visita Pastorale di Sua Santità Leone XIV: il ringraziamento all'AASLP e ai volontari della Protezione Civile

Un sentito ringraziamento va all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, il cui lavoro capillare sul territorio – tra interventi di manutenzione, decoro urbano e predisposizione delle aree interessate dal percorso papale – ha consentito di presentare la Repubblica nella sua veste migliore, all’altezza di un evento di tale portata internazionale. Un ringraziamento altrettanto sentito è rivolto ai Volontari del Servizio Protezione Civile e dell’Unione Volontariato, che attraverso il Piano di gestione della safety e delle emergenze predisposto per l’occasione hanno garantito presidi, sicurezza, assistenza igienico-sanitaria e informazione alla popolazione in tutti i siti coinvolti dalla Visita. Un impegno svolto con professionalità e spirito di servizio, a conferma di un modello di volontariato che è vanto della nostra Repubblica. Servire il proprio Paese significa anche questo: esserci, con competenza e dedizione, prima, durante e dopo i grandi eventi. A tutti coloro che vi hanno contribuito va la gratitudine delle Istituzioni.

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente









