Visita ufficiale a San Marino del Ministro dell'Istruzione e della Scienza della Georgia, S.E. Mikheil Chkhenkeli.

In visita oggi a San Marino il Ministro dell’Istruzione e delle Scienza della Georgia, S. E. Mikheil Chkhenkeli, accompagnato da una Delegazione guidata dall’ Ambasciatore georgiano presso la Repubblica, S. E. Konstantine Surguladze. Accolto in mattinata a Palazzo Begni dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e per l’Istruzione, Andrea Belluzzi, il Ministro georgiano ha sviluppato un ampio confronto sui temi propri del rapporto bilaterale, condividendo l’opportunità di rafforzare la cooperazione e l’amicizia; in particolare si è convenuto di proseguire sulla definizione di intese bilaterali in settori trainanti per i rispettivi sistemi. Di particolare interesse è infatti la firma, prevista in giornata, del Memorandum d’Intesa nei settori dell’Istruzione e della Scienza. Il confronto a Palazzo Begni si è poi spostato sui temi di viva attualità, in particolare il conflitto in corso in Ucraina, anche in relazione al sistema di accoglienza promosso dai due Stati, richiamando la necessità di una sempre più forte cooperazione internazionale e confidando, su scala europea, sulla coesione fondata su valori e principi comuni, anche nel percorso di sempre maggiore integrazione europea. Il Ministro si è poi trasferito presso la sede della Segreteria di Stato per l’Istruzione per proseguire il confronto sui temi propri dell’istruzione e della ricerca e per la conseguente firma del Memorandum richiamato, che prevede un primo step per una sempre più ampia collaborazione in materia. La visita prevede altri incontri dell’Ospite presso l’Università degli Studi e presso Palazzo Maggio Staccoli anche alla presenza del Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. Al termine della giornata di visita è prevista a Palazzo Pubblico l’Udienza Ufficiale concessa dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Manuel Ciavatta e Maria Luisa Berti.

