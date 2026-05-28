Nella mattinata odierna, si è svolta la visita ufficiale a San Marino del Presidente dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO), S.E. António Campinos, accompagnato da un’Alta delegazione. Accolto a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e dal Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, Rossano Fabbri, ha avuto luogo un ampio confronto relativo alla partecipazione di San Marino all’Organizzazione europea, anche ricordando la firma dell’Accordo di cooperazione pluriennale avvenuto lo scorso anno e volto a potenziare il sistema brevettuale nazionale e a favorire uno scenario di innovazione e competitività di livello internazionale. Da parte sammarinese è stato espresso apprezzamento per gli strumenti di digitalizzazione messi a disposizione dall’EPO a favore dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi della Repubblica di San Marino, nell’ambito delle politiche di cooperazione rivolte agli Stati membri. Le soluzioni introdotte rappresentano un supporto concreto nel processo di modernizzazione dell’amministrazione pubblica, contribuendo al miglioramento dell’efficienza operativa, dell’accessibilità dei servizi e della qualità delle attività svolte nel settore della proprietà industriale. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per approfondire il percorso di avvicinamento normativo all’Unione Europea, considerato che l’Accordo di Associazione costituisce per la Repubblica di San Marino un importante riferimento per l’armonizzazione della disciplina nazionale nei settori connessi alla materia brevettuale. In questo contesto, sono previsti adeguamenti della normativa interna in materia di certificati complementari di protezione, circuiti integrati e semiconduttori, varietà vegetali e diritto d’autore, in linea con le norme e le prassi europee. Il Presidente Campinos ha condiviso il percorso compiuto dalla Repubblica, entrata nell’Organizzazione nel 2009, ed ha offerto ampia disponibilità nel continuare a collaborare con l’Ufficio Marchi e Brevetti di San Marino. “La partecipazione della Repubblica di San Marino all’EPO, continua a rappresentare un elemento di particolare rilievo – hanno dichiarato i due Segretari di Stato coinvolti –. L’Organizzazione, che riunisce attualmente 39 Paesi europei e ha stipulato numerosi accordi di validazione del brevetto europeo con Paesi extraeuropei, si conferma il principale punto di riferimento internazionale nel settore della tutela della proprietà industriale.”

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







