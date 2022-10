Visita ufficiale a San Marino del primo ministro del Granducato di Lussemburgo, S.E. Xavier Bettel

Visita ufficiale a San Marino del primo ministro del Granducato di Lussemburgo, S.E. Xavier Bettel.

Oggi in visita ufficiale a San Marino il Primo Ministro del Granducato di Lussemburgo, S.E. Xavier Bettel, accompagnato da un’alta Delegazione diplomatica. Ad accogliere l’Ospite a Palazzo Begni nel pomeriggio, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che si è intrattenuto in un colloquio tête á tête per un confronto sullo stato dei rapporti bilaterali e sulle principali sfide in ambito multilaterale. Centrale è stato il riferimento sullo stato d’avanzamento del negoziato in corso con l’Unione europea per la definizione di un Accordo di associazione e sul sostegno che da parte lussemburghese non è mai venuto a meno, ne proprio ruolo di Paese fondatore dell’Unione e del particolare contributo che lo stesso può offrire ad altro Stato d’Europa di modeste dimensioni. A tal riguardo, si è discussa la possibilità di favorire scambi di visite di diplomatici sammarinesi e lussemburghesi nei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, per una maggiore cooperazione nell’analisi e nell’implementazione dell’acquis comunitario da estendere, eventualmente, anche ad altri settori d’interesse reciproco. Allo stesso tempo, è emersa un’ampia condivisione sul percorso in atto in Repubblica sotto il profilo economico, finanziario, turistico e sulla comune sensibilità verso l’ambiente. Al colloquio riservato è seguito un incontro allargato alle due Delegazioni, per una più ampia disamina dei temi propri del rapporto bilaterale e del comune impegno in ambito multilaterale; ambito, quest’ultimo, che ha richiamato la comune condivisione dello scenario europeo, dominato dal conflitto in corso in Ucraina e dalle ripercussioni, di carattere politico ed economico, che investono l’intera comunità di Stati ed anche San Marino e Lussemburgo. Ampio apprezzamento da parte dell’ospite per l’importante impegno solidaristico nell’accoglienza offerta a centinaia profughi ucraini. Entrambe le Delegazioni si sono poi trasferite a Palazzo Pubblico per l’Udienza ufficiale concessa dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, preceduta dal conferimento, in capo al Primo Ministro Bettel, dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

Cs - SdS AAEE

