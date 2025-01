SEGRETERIA ESTERI Visita Ufficiale a San Marino del Primo Ministro e del Ministro degli Affari Esteri del Principato del Liechtenstein

Visita Ufficiale a San Marino del Primo Ministro e del Ministro degli Affari Esteri del Principato del Liechtenstein.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto oggi a Palazzo Begni, in visita ufficiale, il Primo Ministro del Principato del Liechtenstein, S.E. Daniel Risch, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri, Educazione e Sport, S.E. Dominique Hasler, dal Segretario Generale del Ministero per gli Affari Generali di Governo e la Finanza, Sig. Simon Biederman e dal Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri, Sig. Stephan Jäger. A Palazzo Begni il Segretario di Stato Beccari si è dapprima intrattenuto con gli Alti Rappresentanti in un colloquio privato, che ha consentito uno scambio di vedute allargato agli scenari globali e un confronto sulle sfide bilaterali, principalmente in ambito europeo. È seguito poi un incontro allargato alle due Delegazioni diplomatico-istituzionali, alla presenza dei Segretari di Stato per le Finanze Marco Gatti, per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini e per l’Industria e lo Sport, Rossano Fabbri, per una più ampia disamina dei temi propri del rapporto bilaterale e del comune impegno in ambito multilaterale nei rispettivi ambiti di competenza. È stata l’occasione per il Segretario di Stato Beccari, di riferire circa l’imminente perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, per il quale, da parte del Principato, Paese aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE), non è mancato la condivisione e il pieno sostegno. Richiamati inoltre la collaborazione esistente in ambito sportivo, gli importanti sviluppi e le intese stabilite in particolare nell’Università e nell’istruzione, nonché l’impegno di entrambi i Paesi nel settore bancario e finanziario. Citata altresì l’attiva cooperazione nell’ambito Fondo Monetario Internazionale, cui il Principato ha aderito di recente; emersa da entrambe le Parti la comune volontà di condividere esperienze e scambi formativi nelle sfere richiamate, favoriti dalle comuni peculiarità e affinità. “Nel quadro del futuro Accordo di Associazione fra San Marino, Andorra e l’Unione europea, - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - il Principato del Liechtenstein rappresenta per la Repubblica un esempio concreto di come una piccola ma significativa realtà, possa integrarsi nel più vasto panorama europeo. Abbiamo inoltre una comune visione in merito ai principali temi di politica estera, a partire dal rafforzamento della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, quali caposaldi delle nostre rispettive attività negli Organismi Internazionali.” Al termine degli incontri ufficiali, entrambe le Alte Delegazioni saranno ricevute a Palazzo Pubblico, in Udienza Ufficiale, dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi, al cui termine avverrà il conferimento, in capo al Primo Ministro e al Ministro degli Affari Esteri del Liechtenstein, dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata nel grado di Cavaliere di Gran Croce.

cs Segreteria di Stato Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: