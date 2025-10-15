Visita ufficiale a San Marino del Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca

Visita ufficiale a San Marino del Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto in mattinata a Palazzo Begni il Segretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri ed Europei della Repubblica Slovacca, S.E. Marek Eštok, accompagnato da un’alta delegazione. Nell’ambito dei colloqui bilaterali, svoltisi in un clima molto positivo, centrale è stato il tema del percorso di integrazione europea di San Marino e del contributo pro attivo costantemente espresso dalla Repubblica Slovacca. A livello prettamente bilaterale, i due referenti istituzionali hanno convenuto sull’opportunità di rafforzare la collaborazione; questa la ragione alla base del Memorandum of Understanding sul rafforzamento delle consultazioni politiche, che è stato successivamente firmato alla presenza delle rispettive delegazioni. Già nello scorso anno, Beccari e Eštok si erano incontrati nella Repubblica Slovacca ed avevano condiviso l’opportunità di procedere speditamente verso una maggiore cooperazione dal settore economico a quello turistico, sociale ed universitario. Affrontati altresì temi di carattere generale, alla luce delle comuni sfide, dell’agenda globale e, in particolare, del conflitto russo-ucraino, sul quale si è convenuti sulla necessità di pervenire rapidamente a soluzioni di pace, alla fine delle violenze e al supporto umanitario. Affrontata anche la questione mediorientale e del ruolo dell’Unione europea in questo particolare momento storico. “La visita ha favorito una più ampia concertazione di intenti – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari-, e confermato la volontà di sempre più ampia cooperazione in ambito multilaterale, così come a livello bilaterale, attraverso uno scambio di expertise che la Repubblica Slovacca è in grado di offrire, anche nel suo ruolo di membro Ue. Positivo anche il confronto sull’attivazione del negoziato per l’adozione di un Accordo per l’abolizione delle doppie imposizioni fiscali”. Da Palazzo Begni le delegazioni si sono trasferite a Palazzo Pubblico per l’Udienza ufficiale concessa dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: