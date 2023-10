Visita Ufficiale a San Marino della Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri e della Diaspora della Repubblica del Kosovo, S.E. Donika Gërvalla-Schwarz

È giunta a Palazzo Begni in mattinata la Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri e della Diaspora della Repubblica del Kosovo, S.E. Donika Gërvalla-Schwarz, accolta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. La prima visita ufficiale di un Ministro degli Esteri del Kosovo, promossa dalle parti attraverso contatti politico-diplomatici, si inscrive nell’ambito delle ottime relazioni esistenti tra i due Stati, destinate ad ulteriormente incrementarsi attraverso più intense cooperazioni. Nell’ambito del colloquio avvenuto tra i due Ministri, alla presenza delle rispettive Delegazioni, sono stati ripercorsi gli sviluppi recenti del rapporto bilaterale e la volontà di condividere le comuni proiezioni in ambito multilaterale. Beccari ha confermato attenzione e collaborazione al percorso che il Kosovo sta compiendo per la progressiva adesione agli organismi internazionali e la condivisione dei principi di pace, libertà e prosperità, propri dei sistemi democratici e ancorati alla preminenza del diritto. Richiamati altresì il valore e il significato per l’intera Europa rappresentato dagli Stati della Regione balcanica e l’attenzione verso gli equilibri, non ancora pienamente assestati, che impongono un impegnativo percorso di riforme, di crescita e di pieno sviluppo della vita democratica. Al colloquio bilaterale ha fatto seguito la firma, da parte dei due Ministri, del Memorandum di intesa sulla consultazioni politiche rafforzate, destinato a favorire un’ampia collaborazione sui principali temi dell’agenda internazionale e bilaterale ed un regolare scambio di vedute nei settori di maggiore interesse reciproco. Da Palazzo Begni entrambe le Delegazioni si sono poi spostate a Palazzo Pubblico, per l’Udienza Ufficiale in onore del Ministro degli Esteri kosovaro, concessa dalla Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.

