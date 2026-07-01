Visita ufficiale degli Eccellentissimi Capitani Reggenti al Consiglio d'Europa

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, e da una Delegazione diplomatica guidata dall’Ambasciatore Michela Bovi, sono oggi a Strasburgo in visita ufficiale al Consiglio d’Europa. Nella giornata di ieri, l’Alta Delegazione è stata ricevuta presso la residenza del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, S.E. Alain Berset, con il quale ha avuto luogo un confronto sul rapporto tra la Repubblica e l’Organismo multilaterale. Centrale è stato l’intervento odierno dell’Ecc.ma Reggenza nel corso della sessione del Comitato dei Delegati dei Ministri del Consiglio d’Europa, che ha richiamato l’apprezzamento per il lavoro della Presidenza monegasca e ribadito il forte legame che unisce San Marino all’Organizzazione e ai suoi valori fondanti dal 1988, anno della sua adesione. È stato ribadito il pieno sostegno al Nuovo Patto Democratico per l’Europa, considerato uno strumento essenziale per rafforzare la resilienza democratica, promuovere la partecipazione dei cittadini, tutelare lo Stato di diritto e garantire il pieno rispetto dei diritti umani in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni geopolitiche e dalla diffusione della disinformazione. Particolare rilievo è stato dedicato al ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo e dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, considerate pilastri imprescindibili per la tutela dei diritti fondamentali, il rafforzamento dello Stato di diritto e il dialogo democratico tra gli Stati membri. Non è mancato il richiamo convinto al valore del multilateralismo e della cooperazione internazionale. La Reggenza ha inoltre ribadito il valore strategico della cooperazione con gli organismi di monitoraggio del Consiglio d'Europa, il cui lavoro indipendente ha contribuito in modo significativo al rafforzamento degli standard di trasparenza, integrità e affidabilità della Repubblica e al costante adeguamento del quadro normativo ai principi e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa. Sottolineato altresì l’impegno della Repubblica nell’affrontare le sfide emergenti legate all’innovazione tecnologica e alla tutela dei diritti, ricordando il ruolo di San Marino tra i primi firmatari della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’Intelligenza Artificiale. Sono stati inoltre evidenziati l’adesione alla Coalizione per l’Health Literacy, l’attenzione alla protezione dei diritti dei minori, la valorizzazione degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa e la promozione del dialogo interculturale e interreligioso quali strumenti di coesione, pace e rispetto reciproco. Al termine dell’intervento si è sviluppato uno scambio di vedute con i Rappresentanti Permanenti accreditati al Consiglio d’Europa. Si è poi successivamente tenuto un incontro bilaterale con la Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, S.E. Petra Bayr, nel corso del quale si è svolto un approfondito confronto sul ruolo fondamentale dell’Assemblea Parlamentare e sull’importanza di preservare e rafforzare il dialogo multilaterale quale strumento essenziale per affrontare le attuali sfide globali. Nel corso del colloquio è stata inoltre sottolineata la centralità dell’educazione quale elemento imprescindibile per la promozione della giustizia e della pace, evidenziando come la stretta integrazione tra questi valori rappresenti un presupposto fondamentale per la costruzione di società più inclusive, resilienti e orientate alla cooperazione.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







