Visita Ufficiale del parlamentare britannico Jeremy Hunt sul Titano

Il prossimo sabato 9 ottobre, salirà sul Titano in visita ufficiale il Parlamentare Britannico Jeremy Hunt, accompagnato da un’alta delegazione istituzionale. Nel pomeriggio, ad accogliere l’Ospite e la Delegazione al seguito a Palazzo Begni, sarà il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che si intratterrà a colloquio sui numerosi temi di comune interesse. A seguire, la Delegazione britannica verrà accolta in Udienza a Palazzo Pubblico dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. A margine di quest’ultima, avverrà il conferimento dell’Onorificenza di Cavaliere Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.

Cs Segreteria Esteri