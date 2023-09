Visita ufficiale del Segretario agli Esteri Beccari nella Repubblica di Malta

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è in visita ufficiale a Malta su invito del Ministro degli Affari Esteri, Ian Borg, accompagnato da una Delegazione guidata dall’Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica di Malta, Maria Alessandra Albertini. Accolto nella giornata di ieri dal Ministro Borg, i due responsabili della politica estera si sono confrontati lungamente sui temi afferenti il rapporto bilaterale con un particolare approfondimento sull’attuale percorso in atto per la definizione dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Dal confronto è pervenuta una ampia e convinta disponibilità maltese a sostenere in ogni forma l’attuale passaggio storico per la Repubblica e l’assicurazione di una stretta vicinanza anche nella fase più prettamente esecutiva. Sono stabiliti i contatti operativi per favorire l’implementazione del futuro accordo alla luce dell’expertise e delle numerose affinità tra Stati. Il confronto, avvenuto in un clima di assoluta cordialità e di amicizia, ha messo in luce l’ampia cooperazione nelle sedi multilaterali anche dinnanzi alle sfide globali. È stato accolto dal Ministro Borg l’invito a restituire la visita sul Titano nei prossimi mesi. Beccari e Borg hanno poi provveduto alla firma del Memorandum d’Intesa sul rafforzamento delle consultazioni politiche, che prevede una più intensa e sistematica interazione fra le parti. In mattinata il Segretario di Stato Beccari ha inoltre incontrato il Ministro del Turismo, Clayton Bartolo, e il Ministro delle Finanze, Clyde Caruana, rimarcando l’ottima cooperazione esistente e demandando ai settori di competenza l’ulteriore prosieguo della collaborazione nei rispettivi ambiti. Prima di lasciare l’Isola il Segretario di Stato Beccari ha avuto un incontro altamente significativo con Presidente della Repubblica di Malta, George Vella, con il quale sono state confermate le eccellenti relazioni e la volontà di rafforzare la collaborazione soprattutto alla luce del nuovo corso che San Marino sta affrontando nel percorso di integrazione europea. Richiamati gli incontri istituzionali sviluppati e il ruolo di Oratore Ufficiale che il Presidente maltese ha svolto in Repubblica nel 2017. Centrale è stata la valutazione positiva del percorso di associazione all’Unione europea e la piena volontà di sostenerlo a livello politico e tecnico. “Sono molto soddisfatto della serie di incontri avuti nelle due giornate, per l’opportunità di confermare il rapporto esclusivo che lega San Marino a Malta e soprattutto perché ho registrato l’unanime apprezzamento dei passi che stiamo compiendo e la comune visione dell’integrazione da parte di uno Stato affine, quale Malta; offerti numerosi feedback sulle opportunità che anche alla Repubblica si apriranno dal percorso di associazione e che provengono da una expertise consolidata e pienamente favorevole alla maggiore integrazione della Repubblica di San Marino”.

cs Segreteria Affari Esteri