Visita ufficiale del Segretario di Stato Luca Beccari a Mosca. Oggi l’incontro con il ministro della salute Michail Muraško

Prosegue la visita ufficiale a Mosca del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e della Delegazione al seguito. Dopo aver incontrato, nel tardo pomeriggio di ieri il Ministro delle Finanze della Federazione Russa, Anton Siluanov, con il quale sono state messe a confronto le rispettive operatività ed esplorate ulteriori opportunità di collaborazione a livello bancario e finanziario, in mattinata il Segretario di Stato ha incontrato il Ministro della Salute, Michail Muraško. Un ampio ed articolato confronto ha consentito di conoscere ancor più direttamente i percorsi e le strategie russe di lotta al COVID, anche nell’ottica di favorire una più stretta cooperazione tra Stati. Sono stati ripercorsi i passaggi del rapporto bilaterale e promosse ulteriori interazioni, in continuità con l’esperienza pregressa. Con il Ministro russo il Segretario di Stato ha altresì approfondito le opportunità di scambio di expertise in ambito sanitario e di reciproco riconoscimento dei certificati vaccinali. Questo incontro ha rappresentato un primo approccio propedeutico a una diretta interlocuzione tra i Ministri della Sanità dei due Paesi. Nel pomeriggio il Segretario di Stato Beccari ha visitato la sede della Generium Pharmaceutical, l’azienda farmaceutica russa dove viene prodotto il vaccino Sputnik V. Il Segretario di Stato ha avuto l’opportunità di visitare sia il Centro di Ricerca e Sviluppo sia il Centro di produzione.