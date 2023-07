Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri al Primo Ministro del Granducato del Lussemburgo

Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri al Primo Ministro del Granducato del Lussemburgo.



Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è partito da Bruxelles nella giornata di ieri per incontrare oggi, nel Granducato di Lussemburgo, il Primo Ministro, S.E. Xavier Bettel.

Si tratta della prima visita del Segretario di Stato Beccari nel Granducato, visita che fa seguito a quella che il Primo Ministro Bettel svolse lo scorso 27 ottobre nella Repubblica di San Marino.

Il Segretario di Stato Beccari, l'Ambasciatore di San Marino presso il Granducato, Antonella Benedettini e il resto della Delegazione sammarinese sono stati accolti dal Console Onorario della Repubblica in Lussemburgo, Fabio Morvilli.

Il Segretario di Stato Beccari e il Primo Ministro Bettel si sono intrattenuti in un colloquio privato, poi allargato alle rispettive delegazioni. San Marino ha presentato al Lussemburgo gli ultimi aggiornamenti sul negoziando Accordo di Associazione e il Granducato ha ribadito il pieno sostegno al percorso sammarinese di maggiore integrazione europea.

Entrambi gli Alti Rappresentanti hanno convenuto sulla necessità di tenere consultazioni periodiche a tutti i livelli negli ambiti bilaterali e multilaterali. Il Primo Ministro ha inoltre sottolineato l'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali attraverso un coordinamento ancora maggiore, in particolare nelle sedi internazionali.

Valutate con immutato interesse anche le proposte di collaborazione a livello culturale, economico e commerciale, attraverso scambi che consentano di beneficiare dei rispettivi know how e dei più evoluti sistemi a livello tecnico e finanziario.

“L’incontro con il Primo Ministro del Lussemburgo – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari- ha rimarcato il forte interesse a mantener viva la collaborazione a livello politico- istituzionale affinché possano individuarsi congiuntamente forme di cooperazione più stringenti in ambito bilaterale e multilaterale. San Marino e Lussemburgo sono oggi ancora più vicini e solidali e si prestano vicendevole sostegno nelle principali sfide che oggi ci accomunano.”

Da rilevare inoltre che la Repubblica e il Lussemburgo nel 2028 celebreranno congiuntamente il 70° anniversario delle relazioni ufficiali, mentre nel 2025 il 25° anniversario a livello diplomatico.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: