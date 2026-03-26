Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri in Portogallo

Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri in Portogallo.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione Diplomatica guidata dall’Ambasciatore di San Marino in Portogallo, Silvia Marchetti, è oggi, per la prima volta, in visita ufficiale a Lisbona, su invito delle Autorità Istituzionali portoghesi. In mattinata, presso il Palácio das Necessidades, il Segretario di Stato Beccari è stato accolto dal Ministro di Stato e degli Affari Esteri, S.E. Paulo Rangel, con il quale si è intrattenuto in un colloquio privato, poi allargato alle rispettive Delegazioni per una più ampia disamina dei temi propri del rapporto bilaterale e del comune impegno in ambito multilaterale nei rispettivi ambiti di competenza. Nell’incontro largo spazio è stato dedicato alle relazioni tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea, con particolare riferimento allo stato d’avanzamento dell’Accordo di Associazione, ove è stato manifestato da parte portoghese un rinnovato pieno sostegno. È stato condiviso l’importante valore del multilateralismo e della cooperazione tra Stati nel quadro delle organizzazioni internazionali e non è mancato uno scambio di vedute allargato alle sfide attuali che incombono sulla comunità internazionale, con specifica attenzione alla situazione in Medio Oriente e alle sue implicazioni a livello regionale e globale. Al termine del confronto bilaterale, il Segretario di Stato Beccari e il Ministro Rangel, hanno proceduto alla firma del Memorandum d’Intesa in materia di rafforzamento delle consultazioni politiche. L’accordo permette di rafforzare la cooperazione reciproca e discutere relazioni bilaterali e questioni regionali e internazionali di interesse comune. Nel corso della giornata è stata inoltre l’occasione di incontrare il Ministro per la Riforma dello Stato, S.E. Gonçalo Matias, e il Presidente del Consiglio di amministrazione dei servizi condivisi del Ministero della Salute, Luís Goes Pinheiro, con i quali si è sviluppato un confronto sui temi dell’innovazione istituzionale, ponendo l’accento sui processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e il rapporto con i cittadini. “La visita appena conclusa, svolta in uno spirito di assoluta amicizia – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – ha consentito di rafforzare ulteriormente il rapporto bilaterale tra i due Stati, come testimoniato anche dalla firma del Memorandum d’Intesa. Abbiamo inoltre sottolineato la condivisione di valori e principi tra San Marino e Portogallo, che possono e devono continuare a rappresentare un esempio di dialogo e pace. La visita ha altresì costituito un’importante opportunità per approfondire, con i diversi interlocutori, il dossier relativo all’intelligenza artificiale e alla digitalizzazione, temi di grande attualità.”

C.s. Dipartimento Affari Esteri

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