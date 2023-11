Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari nel Principato di Andorra

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso il Principato, S.E. Luca Brandi e dall’Ambasciatore sammarinese presso l’Unione europea, S.E. Antonella Benedettini, nella giornata del 15 novembre si è recato ad Andorra, dove è stato accolto con i massimi onori. L’agenda di incontri del Segretario di Stato Beccari è stata particolarmente ricca di importanti appuntamenti, a cominciare dall’incontro, presso il Governo andorrano, con il Capo di Governo S.E. Xavier Espot. Le due Alte Autorità hanno affrontato, in un clima amichevole e di grande collaborazione, tematiche insite al negoziando Accordo di associazione, approfondite ulteriormente in seguito durante una riunione bilaterale tra rispettivi Capi Negoziatori e relative delegazioni. Nello specifico sono stati affrontati l’Accordo istituzionale, i relativi Protocolli Paesi e sono stati passati in rassegna i singoli Allegati. Ancora una volta si sono confermate le intese su certe posizioni capillari del negoziato che le due parti condividono, a testimonianza della comune volontà dei due Stati di procedere celermente alla conclusione del miglior Accordo possibile con l’Unione europea. La condivisione del percorso negoziale e la vicinanza sviluppata in questo ambito dai due Stati hanno portato a un miglioramento significativo delle già ottime intese in ambito bilaterale e multilaterale tra la Repubblica e il Principato. Nei colloqui che il Segretario di Stato Beccari ha avuto con la Ministra degli Affari Esteri, S.E. Imma Tor, con il Ministro delle Finanze, S.E. Ramon Lladós e con il Presidente del Parlamento andorrano, S.E. Carles Ensenyat è emersa a più riprese la mutua volontà di continuare in questo percorso di rafforzamento e di vicinanza, individuando progettualità concrete al fine di affrontare le principali sfide comuni e rafforzare il legame tra i due Paesi nei settori di mutuo interesse. Il Segretario di Stato Beccari ripartirà nella giornata odierna per raggiungere Strasburgo e partecipare alle celebrazioni del 35° anniversario dell’adesione di San Marino al Consiglio d’Europa.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri