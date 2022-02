Visita Ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari nella Repubblica Argentina

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari da domani sarà in Argentina in visita ufficiale, accompagnato dall’Ambasciatore accreditato nel Paese sudamericano, Giovanni Maria d’Avossa e da funzionari diplomatici. Su invito delle Autorità argentine, tra giovedì e venerdì, il Segretario di Stato svilupperà un intenso programma di visite al più alto livello ministeriale, a partire dall’incontro con l’omologo Ministro degli Affari Esteri, Santiago Andrés Cafierio, ai colloqui previsti con i Ministri della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, S.E. Daniel Filmus, dell’Economia, S.E. Martìn Maximiliano Guzmàn, del Turismo e Sport, Matìas Lammens, del Lavoro S.E. Claudio Omar Moroni, e dell’Educazione, S.E. Jaime Parczyk e con gli alti funzionari del Ministero dello Sviluppo Produttivo. Gli incontri saranno l’occasione per approfondire i temi propri del rapporto bilaterale ed anche per condividere eventuali progetti di intese in settori strategici per l’ulteriore sviluppo delle relazioni economiche, sociali e culturali, quali l’ambito dell’educazione e della previdenza sociale. Non mancheranno incontri con realtà ed istituzioni commerciali mirati alla valutazione di eventuali sinergie. La Delegazione sammarinese parteciperà inoltre ad un incontro con la Senatrice argentina Silvia del Rosario Giacoppo e alcuni senatori facenti parte del Gruppo di Amicizia Argentina-San Marino. Il Segretario di Stato Luca Beccari sarà inoltre impegnato durante l’intera giornata di sabato nell’incontro con i rappresentanti delle Associazioni sammarinesi in Argentina, partecipando ai lavori del XXX incontro delle medesime e del XXIV incontro dei Giovani sammarinesi.

