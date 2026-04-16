Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari nella Repubblica Argentina

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è in questi giorni in Argentina per partecipare alla riunione annuale dell’Anello delle sette Comunità di sammarinesi residenti nel Paese sudamericano e, allo stesso tempo, per sviluppare una serie di incontri ufficiali con Autorità istituzionali argentine. Ad accogliere il Segretario di Stato e la sua delegazione, l’Ambasciatore sammarinese in Argentina, Giovanni Maria d’Avossa. La visita ufficiale si è aperta con un incontro bilaterale, svoltosi al Palacio San Martin, con il Ministro degli Affari Esteri, del Commercio Internazionale e del Culto della Repubblica Argentina, S.E. Pablo Quirno Magrane, alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Economici Internazionali, Fernando Brun, per conto del Presidente Milei. Nel corso del colloquio, le parti hanno passato in rassegna i più recenti sviluppi delle relazioni bilaterali, evidenziando il rafforzamento della cooperazione in molteplici settori; con soddisfazione da parte Argentina è stato comunicato che nei prossimi mesi sarà ultimato il processo di ratifica della Convenzione in materia di Previdenza Sociale. È stata inoltre sottolineata, da entrambe le delegazioni, la rilevanza delle comunità di doppi cittadini presenti nei due Paesi, riconosciute come un elemento fondamentale per il consolidamento dei rapporti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Argentina. Non è mancato tra i due esponenti di politica estera un riferimento all’attuale situazione geopolitica internazionale e all’importanza del multilateralismo. A seguire il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto ulteriormente con il Segretario di Stato Brun, con il quale sono state vagliate ulteriori aree di collaborazione, con particolare attenzione alle consultazioni politiche rafforzate, e all’opportunità di vacanza e lavoro per i giovani di entrambi i Paesi. In tale contesto, San Marino ha espresso l’auspicio di approfondire il tema del riconoscimento automatico dei titoli di studio, a beneficio dei numerosi cittadini argentini e sammarinesi residenti in entrambi i Paesi. Al termine della prima giornata, il Segretario di Stato Beccari ha fatto visita, per la prima volta, all’Ambasciata sammarinese a Buenos Aires.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri







