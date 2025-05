Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri nella Confederazione Svizzera

Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri nella Confederazione Svizzera.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione Diplomatica guidata dall’Ambasciatore di San Marino in Svizzera, è stato ieri in visita ufficiale a Berna, su invito delle Autorità Istituzionali svizzere. Si tratta della prima visita ufficiale di un Segretario di Stato nella Confederazione, e si colloca nell’alveo delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e Svizzera. Nel pomeriggio, il Segretario di Stato Beccari è stato accolto dal Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, il Consigliere Federale Ignazio Cassis, con il quale si è intrattenuto in un colloquio privato, poi allargato alle rispettive Delegazioni per una più ampia disamina dei temi propri del rapporto bilaterale e del comune impegno in ambito multilaterale nei rispettivi ambiti di competenza. L’incontro ha offerto l’opportunità ai due esponenti di politica estera di confrontarsi sui rispettivi percorsi di maggiore integrazione con l’Unione europea, da parte sammarinese è stato riferito l’attuale stato d’avanzamento delle procedure tese al perfezionamento dell’Accordo di Associazione di San Marino con l’Unione europea. Ha poi seguito uno scambio di vedute sulla neutralità storica dei due Stati, considerandone la sua evoluzione è stata manifestata da parte del Segretario Beccari l’importanza di non rimanere in silenzio in caso di violazione del diritto internazionale e dei diritti umani, ma invece favorire il dialogo tra Stati. Non è mancata altresì una riflessione allargata alle sfide attuali che incombono sulla comunità internazionale, con particolare riferimento agli attuali conflitti in corso in Ucraina ed in Medio Oriente. Al termine dell’incontro bilaterale, il Segretario di Stato Beccari e il Consigliere Federale Cassis, hanno proceduto alla firma dell’Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero relativo allo scambio di giovani lavoratori. L’Accordo andrà a diretto beneficio dei nostri giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che ogni anno avranno l’occasione di poter ricercare opportunità professionali in entrambi i Paesi, purché in un numero massimo annuale di 20 persone. “La visita appena conclusa, in uno spirito di assoluta amicizia – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - ha permesso di rafforzare ancora una volta il rapporto bilaterale tra i due Stati, testimoniato anche dell’avvenuta firma dell’Accordo relativo allo scambio di giovani lavoratori. Abbiamo altresì sottolineato come nel contesto globale attuale San Marino e Svizzera, due Paesi attivamente e storicamente neutrali, possono e devono continuare ad essere un esempio di dialogo e pace.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: