Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri nella Repubblica di Serbia

Visita ufficiale del Segretario di Stato per gli Affari Esteri nella Repubblica di Serbia.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione Diplomatica guidata dall’Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica di Serbia, Lino Zonzini, è oggi in visita ufficiale a Belgrado, su invito delle Autorità Istituzionali serbe. In mattinata, presso il Palazzo del Governo, il Segretario di Stato Beccari è stato accolto dal Primo Ministro, S.E. Ana Brnabić, con la quale si è intrattenuto in un ampio ed articolato confronto e a seguire è stato ricevuto dal Primo Vice Presidente del Governo e Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica di Serbia, S.E. Ivica Dačić, con il quale è stata fatta una disamina di tutti gli aspetti bilaterali e multilaterali oggetto di attenzione. Il tema della collaborazione in ambito di Expo specializzato 2027 a Belgrado, quale importante appuntamento per la Serbia a livello multilaterale realizzatosi anche grazie al sostegno sammarinese, ha avviato la discussione durante gli incontri ad altissimo livello, segnando l’inizio di un piano di cooperazione anche per organizzare la partecipazione di San Marino. In tale ambito, si è concordato circa la duplice finalità di Expo specializzato 2027 non solo come piattaforma di collaborazione per gli obiettivi intrinsechi dell’evento stesso, ma proprio come un nucleo intorno al quale far convergere una serie di ulteriori iniziative sul piano bilaterale, atte al rafforzamento delle relazioni in ambito economico, diplomatico, culturale e in materia di istruzione. Particolare attenzione è stata posta al tema dell’Iniziativa Adriatico-Ionica e del programma EUSAIR ai quali entrambi i Paesi aderiscono, nonché la valutazione di potenziali collaborazioni su progettualità comuni anche in associazione con altri Stati della macro Regione. Gli incontri sono stati altresì l’occasione per esaminare i rispettivi percorsi di maggiore integrazione di San Marino e Serbia con l’Unione europea; seppur con obiettivi diversi, entrambi sono accomunati dalla ricerca un miglior posizionamento nelle relazioni con l’UE. L’occasione è stata proficua anche per discutere in senso più ampio circa le sfide attuali che riguardano la comunità internazionale in questi momenti di particolare turbolenza geopolitica. Per l’occasione, le Autorità serbe hanno presentato una nuova emissione filatelica appositamente realizzata in occasione del 20° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Alla visita odierna del Segretario di Stato Luca Beccari farà seguito una prossima visita ufficiale, a San Marino, del Ministro per gli Affari Esteri serbo, S.E. Ivica Dačić, accompagnata da una più ampia delegazione tecnica che permetterà di portare avanti le iniziative prese in esame.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: