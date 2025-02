Visite guidate alla mostra “Aldo Volpini. L’arte rediviva. In principio fu carta”

Il 15 febbraio 2025 è stata inaugurata la mostra “Aldo Volpini. L’arte rediviva. In principio fu carta”, curata da Valentina Garavini e promossa dalla Società Unione Mutuo Soccorso sammarinese (S.U.M.S.) in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e gli Istituti Culturali, con il supporto degli eredi Volpini. L'esposizione, ospitata negli spazi di Palazzo Graziani, aperta tutti i giorni sino al 30 maggio dalle h 10 alle h 18, presenta schizzi preparatori di opere realizzate dal Maestro, affiancati ai lavori finali in pietra, ceramica e pittura su tela.

La mostra esplora la genesi delle opere, partendo dalla carta, che è considerata l'anima del progetto, e mette in luce commissioni pubbliche e private che adornano il centro storico e le Istituzioni dello Stato e oltre confine. L'evento si concentra su un vasto patrimonio artistico, in gran parte inedito, di opere su carta di varie dimensioni, inclusi bozzetti di grandi utopie incompiute rimaste solo in forma di disegno. Il catalogo della mostra, parte della collana editoriale “I Quaderni S.U.M.S.”, presenta fotografie di Paolo Crocenzi e racconta la visione di Aldo Volpini, un importante protagonista della scena artistica sammarinese, nato nel 1920 e scomparso nel 1976.

Volpini è riconosciuto come uno dei pochi scalpellini artisti che ha lasciato un segno significativo nella Repubblica, un artista eclettico che ha saputo unire artigianato e creatività, sfidando le convenzioni del suo tempo, non sempre la creatività era ben vista nel mondo degli scalpellini, ai giovani veniva richiesto di svolgere le commissioni alla lettera senza metterci del proprio. Artista eclettico, non fa arte è arte. Famoso per i suoi volti di Marino e gli stemmi in pietra, Volpini ha dimostrato un attaccamento profondo ai simboli della sammarinesità. La sua creatività si esprimeva attraverso un uso audace di colori e segni su qualsiasi supporto, rendendolo un artista completo e prolifico.

Tra i suoi c’era quello di scolpire una imponente storia di San Marino nella Cava degli Umbri, un progetto ambizioso che, nonostante i dieci anni di preparazione, non ha mai trovato il supporto necessario a livello burocratico e politico.

La mostra include per il fruitore singolo o in gruppo, due tipologie di visite guidate condotte da Anna Chiara Macina che offrono l'opportunità di esplorare e comprendere l'eredità artistica di Aldo Volpini e il suo impatto sulla cultura sammarinese:

Visita alla Mostra presso Palazzo Graziani con guida

Durata del percorso 30 minuti

Percorso di visita nel centro storico delle opere realizzate dal Maestro e tappa finale all'esposizione di Palazzo Graziani. Durata del percorso 1 h 30 circa con Ritrovo presso Porta San Francesco

Per informazioni e prenotazioni: 335- 7341511 oppure cmacina5@hotmail.com