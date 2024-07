VisitRimini: cresce bene anche il turismo nautico, tra tradizione e innovazione Le tendenze di occupazione e presenze di imbarcazioni da diporto nel Marina di Rimini e di turisti internazionali seguono il boom nazionale del turismo nautico post pandemia.

Con un tasso medio di occupazione dei posti barca del 90% avuto nel 2023 e al momento già all’85% nel 2024, oltre che grazie alla presenza di un 30% di turisti nautici stranieri, previsto in crescita nel 2024, il Marina di Rimini conferma che l’Italia è oggi una meta perfetta per il turismo nautico. E con il Marina tutta la destinazione Rimini si consolida meta nautica oltre che balneare tout court: come racconta anche il nuovo percorso strategico- ‘Discover the city you don't expect’ - che esprime l’idea di una Rimini che fa stare sempre bene e che con i suoi luoghi unici accoglie ogni tipo di ospite. Che sempre di più,anche della sua imbarcazione, sbarca in una città sul mare che èuna destinazione turistica 365 giorni l’anno. Un posto nel quale si sta sempre bene. Il trend di crescita del turismo nautico a Rimini fa il paio con la tendenza nazionale, già attiva dal post pandemia e sempre più interessante. Secondo i dati del Monitor di Ttg Travel Experience ad esempio, già nel 2023 le prenotazioni di vacanze in barca erano salite del +130% rispetto al 2022, mentre la spesa media degli italiani nel comparto aveva registrato un +53%, facendo della nautica una risorsa indispensabile per l'economia turistica nazionale. Secondo poi uno studio del mensile Il Giornale della Vela nel 2023 la spesa dei turisti nautici in Italia ha raggiunto i 3 miliardi di euro. In questo contesto nazionale in crescita, il Marina di Rimini per l’anno 2024 prevede anche un aumento dei diportisti stanziali annuali che dovrebbero arrivare al 70% del totale con +2% sul 2023. Rimane stabile anche il numero di transiti giornalieri di imbarcazioni da diporto nei posti barca riminesi: per il 60% si tratta di turisti nautici provenienti dall’Italia e per il 40% dall’estero, con Germania, Austria e Regno Unito tra i più presenti. A questi numeri molto interessanti poi si aggiungono quelli delle House Boat: il Marina di Rimini offre anche un vacanza a bordo di 12 case galleggianti ormeggiate in mare e dotate di tutti i comfort, dall’aria condizionata a un’ampia terrazza. Tanto è vero che i numeri parlano di un aumento del giro d’affari, nel 2024 sul 2023, del +5,5% per il periodo dal 1° gennaio al 15 luglio. Ancora migliori le previsioni per il ‘secondo semestre’ che vedono presenze in crescita del +5,75% e ricavi del +22% rispetto ai dati del 2023. Il soggiorno nelle House Boat ha successo perché rientra nel filone del turismo esperienziale che oggi ha grande presa sul mercato italiano delle vacanze, soprattutto sui turisti alto spendenti. Come conferma il Monitor infatti, il settore luxury in Italia rappresenta il 25% dell’indotto del turismo seppur a fronte di un 2% come presenze. E nelle nuove generazioni si stanno affacciando due categorie sul mercato: i ‘luxury seekers’, ovvero chi è disposto a spendere in esperienze per il benessere, ed i ‘wellness worshippers’, cioè chi mette al primo posto le esperienze a contatto con la natura. Entrambi sono legati da una particolare attenzione all’ambiente, e a fronte di proposte di qualità sono disposti a spendere anche il 50% in più. Tra le novità che proprio la fiera del turismo Ttg Travel Experience, che si svolge a Rimini dal 9 al 11 ottobre, avrà in cartellone ci sarà un focus sul turismo nautico che coinvolgerà diverse categorie di prodotto travel sul mare. Senza dimenticare che la storia d’amore tra la nautica e Rimini è lunga e fatta di passione, tradizione e tecnologia. Tanto è vero che è riminese doc Max Sirena, l’uomo che ha tenuto milioni di Italiani incollati alla tv portando in finale alla American s’ Cup il team Luna Rossa Prada Pirelli e che sarà tra i protagonisti della prossima sfida nella stessa coppa tra un mese. Riminese proprio come Cino Ricci, altro mito della nautica italiana che fu protagonista, sempre all’America’s Cup negli anni Ottanta, con l’iconica barca Azzurra. Non solo: Rimini è protagonista nella nautica anche dal punto di vista ‘industriale’ insieme al distretto nautico romagnolo che oggi è, con le province di Pesaro-Urbino e Ancona, sulla vetta della cantieristica navale. A testimoniarlo sono i numeri: 645 milioni di euro di fatturato annuo e 23 imprese attive, che impiegano 1.500 addetti, fanno della Romagna il secondo polo italiano. E la Provincia di Rimini è protagonista in questo contesto, con 523 milioni di euro di fatturato (di cui 300 milioni di export) e 1.272 impiegati. Rimini resta insomma una destinazione col mare al centro, soprattutto nei mesi estivi. Lo racconta la campagna di promozione #riminigoodvibes che VisitRimini ha lanciato a marzo 2024 grazie a un format video di grande impatto, girati nei luoghi simbolo della destinazione. È un nuovo percorso strategico e creativo che esprime l’idea di una Rimini che fa stare sempre bene e che con i suoi luoghi unici accoglie ogni tipo di ospite: chi ama la storia, chi vuole vivere a contatto col mare e con la natura, chi cerca gli eventi e le manifestazioni internazionali.

