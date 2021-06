VisitRimini: il turismo vince se si fa rete

Quando si ragiona di turismo, l’unica cosa che conta sono le domande che il turista si fa prima di scegliere la sua destinazione. E non importa se la DMC che ne gestisce la promozione coincide esattamente con i confini amministrativi, perché questi, per l’appunto, sono solo amministrativi e nulla hanno a che fare con i desideri e le aspettative degli ospiti di una città. Ogni destinazione non può essere considerata una meta chiusa. Ogni destinazione è un punto di partenza per organizzare la vacanza. Si tratta di una tendenza rilevata soprattutto negli ultimi tempi, in cui il turismo è meno stanziale e vuole sperimentare nuove emozioni, nuove conoscenze durante la sua vacanza. Allora atterrare a Rimini, Forlì o Bologna non cambia molto per chi vuole trascorrere un periodo in Romagna. Ciò che conta è che si trovino voli frequenti, servizi aeroportuali eccellenti, qualità dei collegamenti. È la pluralità dell’offerta territoriale, oggi, a fare la differenza e non una manciata di decine di chilometri di distanza. Questa è la logica del progetto che la nostra Regione ha concepito dando vita alle destinazioni come la nostra della Romagna. Se non si capisce questo e si inseguono mire campanilistiche o competitive, soprattutto sul tema della logistica aeroportuale, si dimostra di non conoscere le dinamiche dell'industria del turismo. Fino a quando la nostra Regione crederà nelle destinazioni, VisitRimini continuerà a credere nella Romagna auspicando che le polemiche di questi giorni si spengano per lasciare spazio alla professionalità e quindi ad un grande progetto integrato del trasporto aereo a servizio di tutta la Romagna. È così che ragiona VisitRimini con il suo quotidiano lavoro di promozione e commercializzazione che agisce in rete con la Destinazione Romagna sapendo che questo lavoro consente di mettere a sistema un territorio vasto e omogeneo che offre tutto il meglio che i turisti, soprattutto stranieri, cercano in Italia. L'offerta dei territori diventa una ricchezza per la destinazione stessa. Ecco perchè abbiamo costruito importanti partnership con le eccellenze culturali vicine a Rimini, con le "chicche" enogastronomiche delle valli e con tanti territori operatori che offrono percorsi di trekking, tour ciclistici e motociclistici per conoscere la natura e le ricchezze della nostra Romagna. Aspettarsi che l'ospite rimanga fermo per tutta la vacanza in un unico posto è un concetto che abbiamo superato. Quello che invece non sarà mai superato è il concetto che fare rete moltiplica i risultati.

c.s. VisitRimini