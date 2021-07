VisitRimini: "Rimini è la destinazione balneare più sicura d'Italia (e si dimostra anticipatrice di tendenze)

Rimini anche quest’anno è stata eletta dagli Italiani come la destinazione balneare più sicura. Lo stabilisce l’indagine Mode, tendenze e previsioni delle vacanze al mare 2021, dell’Osservatorio Italiano JFC delle Destinazioni Balneari, condotta tra giugno e luglio scorsi e che ha preso in considerazione 116 destinazioni balneari, intervistando un campione di oltre 1600 Italiani. Rimini, dunque, sale sul gradino più alto del podio come la Destinazione balneare in grado di garantire il più alto livello di sicurezza sanitaria, confermando così la leadership della scorsa stagione estiva. Sugli altri gradini del podio si trovano Capri e Jesolo. E nei primi cinque risultati si vedono altre due destinazioni balneari romagnole: Cervia-Milano Marittima e Riccione. Nell’anno della ripresa, in cui le scelte turistiche degli Italiani sono ancora molto influenzate dal fattore salute e sicurezza, Rimini dunque riconferma il suo primato, che dimostra quanto gli ospiti riconoscano l’impegno della città e degli operatori nell’offrire servizi che rendono una vacanza davvero rilassante, perché anche sicura. Un vantaggio competitivo che sicuramente si farà sentire, considerando che, sempre secondo l’Osservatorio JFC, il 73% degli Italiani dichiara di voler trascorre le vacanze estive 2021 al mare e che si prevede una crescita del turismo straniero ancora contenuta. La stessa ricerca, poi, decreta Rimini come seconda nella graduatoria delle location balneari in grado di rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle famiglie con bambini. Altro record che premia l’organizzazione riminese attenta alle esigenze di una clientela in cerca di servizi ad hoc e ancora una volta di tanta sicurezza. Ma non è finita qui. Le nuove tendenze del turismo balneare indagate presso gli Italiani, si ritrovano in toto nelle numerose opportunità che Rimini sa offrire. Parliamo delle cosiddette new normal holidays: una nuova modalità di fare vacanze al mare, in cui assumono rilievo servizi che sono cresciuti lo scorso anno e letteralmente esplosi quest’anno, nell’estate 2021. Ecco dunque la predilezione per le attività all’aperto e alla scoperta del territorio: percorsi in bici e ciclovie, escursioni sul territorio, percorsi trekking e passeggiate. Ma anche servizi in spiaggia, ristorazione delivery, esperienze in giornata ed eventi nella località, a testimoniare il desiderio di spensieratezza e divertimento in tutta sicurezza che sottende ai desideri di vacanza degli Italiani. Non riesce difficile dire che queste inclinazioni dell’estate 2021 sono già state interpretate da Rimini, che ancora una volta sa porsi come anticipatrice di tendenze a livello nazionale e non solo.

C.s. VisitRimini