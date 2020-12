Vittorio Brigliadori: "Il perché di una scelta"

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo delle Giunte di Castello e dei loro Capitani e nonostante il risultato non sia stato quello sperato voglio concedermi alcune riflessioni al termine del mio mandato di Capitano di Serravalle. Il Castello di Serravalle per la sua vastità e la molteplicità delle criticità che esprime , ha rappresentato un banco di prova impegnativo per la Giunta che mi sono onorato di rappresentare . Basti pensare che nei 6 anni del nostro mandato ( uno in più del previsto per la concomitanza delle elezioni politiche e del Coronavirus), ci siamo trovati ad affrontare una mole di lavoro eccezionale ; lavoro spesso reso ancora più difficile dai tanti impedimenti burocratici che appesantiscono il nostro lavoro , rendendolo spesso un mero esercizio di burocrazia , dove alla necessità di interventi in tempi brevi , ci si scontra con impedimenti di natura puramente formale , legati a permessi infiniti e tempistiche mortificanti . Ora la nuova riforma di legge ci viene in soccorso e ridà dignità e spessore Istituzionale al nostro operato garantendo uno snellimento di tutte queste procedure e consentendoci di essere realmente operativi soprattutto nella gestione dell'ordinaria manutenzione, ma soprattutto di poter usufruire anche delle persone legate alla mobilità o ai lavori socialmente utili , quale preziosa risorsa per mantenere il decoro e la pulizia dei nostri Castelli . Troppo spesso veniamo accusati ingiustamente , di essere immobili.. e di : " Non fare nulla" , dimenticando invece che la gestione di un Castello ( con le risorse attualmente a nostra disposizione ) è alquanto difficile e complicata. Nonostante tutto ciò , abbiamo eseguito 106 interventi di manutenzione tra Serravalle , Dogana e Falciano ( marciapiedi , asfalti , aree verdi , giochi nei parchi , viabilità, Campetto polifunzionale sportivo a Falciano ) , il ripristino della sala Polivalente ( ora Auditorium Little Tony) , ora teatro di moltissime iniziative culturali , sociali , ricreative e di intrattenimento. Siamo riusciti ad ottenere il rifacimento dei bagni pubblici di Serravalle , la messa in sicurezza del parapetto in p.zza Bertoldi , stiamo ridisegnando la viabilità del centro storico per riportare interesse e garantire una maggiore visibilità alle attività commerciali . Siamo in dirittura d'arrivo per il congiungimento del parco di Dogana con il Laiala . A breve p.zza Enriquez a dogana sarà riasfaltata così come via Cantù e il tratto sino al confine di Stato a Galazzano . Abbiamo voluto per primi l'introduzione degli autovelox come strumento di prevenzione legato al concetto della sicurezza stradale ( risoluzione ora sposata da tutti i Castelli) . Abbiamo intrapreso una serie di gemellaggi e di collaborazioni con città d'arte e di cultura , quali Zante , Sulmona , Chiusi della Verna , Tolentino e stretto rapporti con i comuni limitrofi ( Coriano, San Leo, Verucchio , Carpegna ) per incentivare l'interscambio di flussi attraverso le gite Scolastiche ; un progetto che vede coinvolta anche Caserta . Una goccia nell'oceano dei problemi che ci sovrastano . Sicuramente come tutti , la nostra Giunta avrà avuto i suoi estimatori ed i suoi detrattori ! Nessuno ha la presunzione di ritenersi perfetto ed al di sopra di ogni critica , ma non accetto che si dica che non si è fatto nulla e che si voglia negare per antipatia o contrapposizione politica una capacità di dialogare e di collaborare tra membri di Giunta che sin dal nostro insediamento è stata la nostra filosofia di vita...; un confronto costante nel rispetto delle diverse opinioni , ma con la volontà di essere collaborativi , e soprattutto a servizio dei nostri cittadini . Vorrei citare a tal proposito un breve inciso riportato in un articolo pubblicato dal consigliere Cavalli che cita testualmente:“Se chi è deputato a prende decisioni che riguardano il nostro Paese e i suoi Cittadini nel modo di risolvere i problemi lo facesse lasciando fuori personalismi, condizionamenti e tutto il resto; forse si risolverebbero più problemi”. Molto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare ! Ecco perché mi sento di riconfermare il mio impegno e il mio entusiasmo anche se nel ruolo di Consigliere perché ciò che abbiamo pazientemente seminato e stiamo raccogliendo , non vada perduto dietro a logiche che non siano una serena valutazione del nostro operato. Vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno condiviso questo percorso difficile ma intenso pieno di difficoltà ma anche di tante soddisfazioni; dal Segretario Gabriele Raschi che ringrazio per lo spessore umano , la cultura e la pacatezza che ha sempre mostrato in questi anni , il tesoriere Roberta Toccaceli per la dedizione l’impegno, l’onestà e la trasparenza con la quale ha sempre gestito le nostre finanze , e i consiglieri che non hanno mai fatto mancare il loro impegno : Maurizio Cavalli , Alessandra Sensoli , Noemi Beccari e Monia Pasolini ( gli altri non li menziono perché faranno parte della nuova Giunta ) . Auguro di cuore al nuovo Capitano Roberto Ercolani di saper proseguire sulla strada già tracciata e continuare quel percorso di crescita e di collaborazione che la precedente Giunta aveva intrapreso . Concludo comunicando che la Giunta nell’ultima seduta ha deciso di deliberare lo stanziamento di una somma in denaro di € 2000 per l’associazione pro anziani USTAL per contribuire alla loro sopravvivenza e garantire un minimo di operatività e servizio nei confronti delle persone diversamente giovani. . Si sono stanziati inoltre € 3000 a favore dell’associazione “ CROCE BIANCO AZZURRA , per consentire loro in un momento particolarmente delicato anche dal punto di vista economico di continuare ad operare, rispondendo con il consueto tempismo alle chiamate più urgenti dei cittadini del Castello di Serravalle . Si sta a tal proposito definendo l’ubicazione di una postazione fissa dove svolgere in alcuni giorni della settimana ( che verranno successivamente comunicati) questo prezioso servizio rivolto alla collettività . Ringrazio infine i cittadini per avere sempre segnalato tempestivamente , con spirito collaborativo e civico le tante criticità del nostro Castello , consentendoci di monitorare costantemente il territorio.

c.s. Vittorio Brigliadori, Capitano uscente del Castello di Serravalle

