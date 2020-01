ANIS, CSdL e CDLS, in collaborazione con la Scuola Superiore di San Marino e il Colorificio Sammarinese, hanno ideato e organizzato una nuova iniziativa denominata “Vivere l’azienda”, volta ad avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Il progetto formativo, che coinvolge gli studenti del V anno del Liceo Economico Aziendale e che si svilupperà nella settimana da lunedì 27 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ha infatti lo scopo di stimolare lo sviluppo di competenze imprenditoriali, organizzative e trasversali attraverso il confronto diretto con professionisti implicati nel mondo aziendale. Attraverso un’esperienza simulata d’impresa (i ragazzi saranno divisi in 5 gruppi e ogni gruppo sarà chiamato a ideare e sviluppare un’idea imprenditoriale), gli studenti si immedesimeranno nel contesto aziendale, sviluppando la capacità di cogliere problemi, individuando soluzioni reali e suscitando domande per favorire una comprensione pratica delle materie affrontate nel percorso scolastico. Le prime quattro giornate si svolgeranno all’interno di un laboratorio didattico allestito nella sede di ANIS, dotato di PC con connessione Internet e con istallati il sistema operativo Windows e il pacchetto Office. Per l’occasione verranno coinvolti formatori/consulenti senior esperti negli ambiti aziendali: la Dott.ssa Annarita Gelasio e la Dott.ssa Fabrizia Padula il 27 gennaio (“Organizzazione e comportamento organizzativo”); la Dott.ssa Maurizia Mancini il 28 gennaio (“Marketing operativo e social”); il Dott. Simone Selva il 29 gennaio (“Amministrazione, finanza e controllo”); l’Ing. Pellegrino Verruso il 30 gennaio (“Operations & ICT”). Partner tecnologici del progetto sono: Overview che metterà a disposizione il software gestionale Mexal durante le lezioni in aula e Botika che spiegherà agli studenti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali. Per comprendere, infine, come ciò che è stato simulato in aula avviene realmente all’interno delle aziende, è prevista la visita guidata in un’attività industriale del territorio, nello specifico il Colorificio Sammarinese, nella giornata del 31 gennaio: grazie al Direttore Commerciale Davide Camoletti, gli studenti verranno introdotti nelle dinamiche aziendali e avranno la possibilità di visionare i vari processi interni, dal reparto Ricerca e Sviluppo fino ai prodotti finali. Al termine del percorso didattico, il 12 febbraio, gli studenti coinvolti presenteranno ai colleghi delle classi IV i progetti d’impresa sviluppati nei giorni precedenti. Per gli studenti si tratta quindi di una formidabile occasione per consolidare gli apprendimenti didattici maturati nel percorso scolastico, sperimentandoli attraverso una metodologia innovativa. Un segno tangibile della volontà degli organizzatori di promuovere un’aggiornata e adeguata cultura del lavoro e dell’impresa, mettendo a disposizione nuove risorse e opportunità per l’innovazione del sistema scolastico sammarinese.