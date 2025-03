“Vivere l’azienda” ha fatto incontrare la Scuola con l’Impresa: conclusa la simulazione degli studenti del Liceo Economico Aziendale

Sei simulazioni d’impresa, partendo dai bilanci dell’anno scorso per pianificare le strategie del futuro, destreggiandosi tra organizzazione aziendale, produzione, ricerca & sviluppo e marketing. Questo è quanto hanno potuto sperimentare gli studenti del V anno del Liceo Economico Aziendale coinvolti nella quarta edizione di “Vivere l’azienda”.

Il progetto, ideato e organizzato da ANIS, CSdL e CDLS, in collaborazione con la Scuola Superiore di San Marino e Robopac, è iniziato nella giornata del 10 febbraio, con la visita nello stabilimento di Robopac Machinery, la prima business unit del gruppo, nata nel 1984 nella Repubblica di San Marino e dedicata allo sviluppo di Tecnologie packaging per l’avvolgimento con film estensibile. Gli studenti sono stati accolti nello stabilimento di Gualdicciolo dal Presidente di Aetna Group, Alfredo Aureli, e dal Direttore Operation di Robopac Machinery e di Robopac Systems, Alessandro Manduchi. Qui, accompagnati dai responsabili aziendali, hanno visitato i vari reparti e preso coscienza dei tanti processi industriali presenti in una grande azienda. Diversi tra loro, ma anche collegati l’uno con l’altro: la visita in azienda, infatti, aveva lo scopo di fornire anche questa consapevolezza ai ragazzi, per immedesimarsi al meglio in una realtà strutturata senza focalizzarsi unicamente sull’ambito della produzione o del marketing, per esempio.

Il percorso formativo, coordinato dal Dott. Roberto Parma e sviluppato dai docenti di INforma, la struttura di ANIS che si occupa di formazione aziendale, è proseguito nella settimana da lunedì 24 febbraio a venerdì 28 febbraio, con le lezioni in presenza nella sala corsi presso la sede della stessa ANIS, la quale per l’occasione ha messo a disposizione un laboratorio attrezzato ad hoc per poter simulare le attività aziendali insieme ai diversi docenti chiamati ad accompagnare gli studenti dalla strategia aziendale allo sviluppo organizzativo, per arrivare all’operation management e alla sostenibilità aziendale, fino alle fasi di negoziazione tra acquirenti e venditori.

Al termine del percorso didattico, nella mattina del 10 marzo, gli studenti coinvolti hanno presentato ai colleghi delle classi IV i progetti d’impresa sviluppati nel corso dei vari incontri formativi. All’evento finale hanno partecipato anche i rappresentanti di ANIS, CSdL e CDLS, che hanno ribadito il loro impegno in questa iniziativa, ricordando che per gli studenti si tratta di una formidabile occasione per consolidare gli apprendimenti didattici maturati nel percorso scolastico, sperimentandoli attraverso una metodologia innovativa. Un segno tangibile della volontà di promuovere un’aggiornata e adeguata cultura del lavoro e dell’impresa, mettendo a disposizione nuove risorse e opportunità per l’innovazione del sistema scolastico sammarinese.

Media partner dell’iniziativa, anche quest’anno, è San Marino Fixing.

Di seguito riportiamo i sei progetti d’impresa presentati, con i nomi dei ragazzi che vi hanno lavorato in gruppo.

BONTECH: Davide Menghini, Simone Fortunati, Giovanni Biagioli, Mattia Cavalli, Simone Andolina, Nicolò Mularoni

EUROTEX: Luca Zavoli, Alessandra Piattelli, Viola Pasquali, Cecilia Gattei, Brigida Bollini

ESSENTIA: Michele Semprini, Alessandro Carlini, Noemi Pancotti, Katia Bacciocchi, Nicko Sensoli

LINEALEGNO: Chiara Guidi, Giada Cavalli, Giulia Galvani, Nicola Gennari, Rostislav Teslovych Albertini

FACIMATIC: Bell Reed Elliot, Mattia Pagani, Camilla Borgagni, Jacopo Boschi, Diego Zonzini, Zoe Berti DIVANISSIMO: Alessandro Ridolfi, Maria Celeste Corbelli, Riccardo Giovannini, Edoardo Podeschi, Achille Jashar Lila, Giulio Barbieri



