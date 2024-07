Vivi Copertina Senza Code con Cashless!

San Marino, 11 luglio 2024 - In occasione della tanto attesa rassegna di eventi Copertina, che si terrà dal 16 luglio al 7 settembre al Campo Bruno Reffi, siamo entusiasti di annunciare il lancio della innovativa web-app Cashless, realizzata da AC&D Solutions. Questa soluzione è stata pensata per rendere la tua esperienza ancora più piacevole e senza stress, permettendoti di godere appieno degli spettacoli e delle serate, senza le lunghe attese in fila per gustare la varietà di prelibatezze e bevande proposte in loco dai food truck presenti. Utilizzando la web-app Cashless, potrai ordinare i vostri piatti preferiti dai food truck presenti all'evento comodamente dal tuo smartphone per tutta la famiglia o i tuoi amici. Basta visitare il sito sanmarinowelcome.com/copertina-2024/#cashless e installarla in anteprima. Una volta installata, potrai scoprire l'elenco completo dei food truck e i loro menu, scegliendo tra una vasta gamma di deliziose proposte. Crea il tuo carrello con le scelte desiderate, effettua l'ordine e paga comodamente tramite Carta di Credito. La web-app ti permetterà di monitorare lo stato del tuo ordine in tempo reale, sapendo esattamente quando è il momento di ritirarlo. Quando il tuo ordine sarà pronto, riceverai una notifica sul telefono e potrai quindi avvicinarti al food truck per ritirare il tuo ordine senza dover aspettare in fila, godendoti così l'evento in modo più smart e rilassato in ogni momento insieme agli altri. Non perdere l'opportunità di vivere Copertina al massimo del comfort. Installa e familiarizza subito con Cashless e preparati a gustare le prelibatezze dei food truck senza stress. Sarà comunque possibile effettuare pagamenti in contanti presso una cassa dedicata. Copertina ti aspetta per nove serate di divertimento, spettacoli e gusto! Visita il sito sanmarinowelcome.com/copertina-2024/.

c.s. San Marino Welcome