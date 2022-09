Vivi una atmosfera da paura lungo il nuovo percorso del trenino attraversando il centro storico di Borgo Maggiore e le suggestive gallerie di Montalbo

Si avvicina la festa più tenebrosa ed attesa da grandi e piccini: Halloween. Per festeggiarla la “F.lli Benedettini SpA”, con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo, della Giunta del Castello di Borgo Maggiore e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo organizzerà uno spettacolo itinerante che – oltre a divertire “spaventando” gli spettatori - valorizzerà il centro storico di Borgo Maggiore ed alcuni tra i luoghi più suggestivi della Repubblica di San Marino: le storiche gallerie di Montalbo.

A partire dalle ore 17 di venerdì 28 p.v. partiranno le corse, dal Piazzale Mercatale (di fronte alla farmacia) a bordo del “San Marino Halloween Express” su cui i passeggeri potranno assistere ad uno spettacolo a tema realizzato da performer specializzati.

· Venerdì 28, Sabato 29, Domenica 30 e Lunedì 31 dalle ore 17 alle ore 24. Dalle ore 17 alle ore 20 lo spettacolo sarà rivolto principalmente ai bambini e alle famiglie.

Dalle ore 20 fino alle 24 lo spettacolo, invece, sarà indicato per un pubblico adulto.

Le corse programmate potrebbero poi essere intensificate in caso di maggiore affluenza. Il costo del biglietto (comprensivo della corsa con il trenino e lo spettacolo) è di 8 euro (per gli adulti), 5 euro bambini e ragazzi (dai 6 ai 14 anni) gratis, invece, per i bambini fino a 5 anni.

E’ possibile effettuare l’acquisto online del biglietto collegandosi direttamente al sito www.bytrainsanmarino.com .