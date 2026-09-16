Voci dal mondo a San Marino in nome di Renata Tebaldi

L’undicesima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2026, dedicato quest'anno al repertorio da Mozart ai giorni nostri, ha il suo culmine al Teatro Concordia della Repubblica di San Marino dal 15 al 18 settembre, con le fasi finali di una selezione internazionale che ha coinvolto cantanti da tutto il mondo.



Il 2026 è un anno di record per il Concorso Tebaldi, con ben duecento iscrizioni da quarantasei diversi paesi fra le quali la commissione artistica (Barbara Andreini, Davide Cavalli e Nicola Valentini della Fondazione Tebaldi, a cui si sono aggiunti i soprani e docenti Cristina Curti, Anna Kasyan ed Elizabeth Norberg-Schulz) ha accuratamente selezionato 44 giovani talenti che giungeranno a San Marino per partecipare alle fasi finali, dal 15 al 18 settembre.



Si tratta di 27 soprani, 6 mezzosoprani, 1 contralto, 4 tenori, 4 baritoni e 2 bassi provenienti da 21 diversi paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, dalla Turchia fino alla Nuova Zelanda. Ad ascoltarli, per individuare le stelle del futuro, San Marino ospiterà una giuria internazionale di altissimo profilo, presieduta da Sebastian Schwarz, casting manager del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Laurent Brunner (Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles), Jonathan Friend (Irish National Opera di Dublino, Royal Swedish Opera di Stoccolma, Houston Grand Opera), Iva Hraste-Sočo (Teatro Nazionale Croato di Zagabria), Javier Menéndez Álvarez (Teatro de la Maestranza di Siviglia), cui si affiancherà nella serata finale anche la giuria critica, composta dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Critici Musicali (Roberta Pedrotti, membro del direttivo, e Alberto Mattioli) e dell’Associazione Ettore Bastianini, che offre una borsa di studio (Maria Teresa Ferrante, Piero Mioli, Paolo Pellegrini).



Il concerto finale con la proclamazione dei vincitori, venerdì 18 settembre alle 21, sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro diretta da Nicola Valentini e trasmesso in diretta web da Ameria Radio (www.ameriaradio.com).



Si ringrazia Ferrero Spa per l’offerta di un dolce omaggio che verrà consegnato al pubblico presente la sera del 18 settembre.



I PREMI



Primo classificato € 5.000 e una scrittura offerta dal presidente di giuria



Secondo classificato € 3.000



Terzo classificato € 1.500



Premio della critica € 1.000 offerti dall’Associazione Ettore Bastianini



Premio del pubblico € 500



Premio per la più giovane donna finalista offerto da Soroptimist € 1.000



La Fondazione Leone Magiera offre a uno/a dei vincitori un concerto in Italia o all’estero.



Cia Ópera São Paulo offre un concerto a un/a finalista o premiato/a italiano/a a São Paulo dal Brasile per la Cia Ópera São Paulo



L’Associazione Angelo Mariani offre a due voci finaliste un recital al Teatro Alighieri per la stagione di Ravenna Musica.



Operabase offre un abbonamento annuale Artist Premium gratuito a tutti in vincitori del Concorso (Primo, Secondo e Terzo Premio) ed uno sconto del 25% sugli abbonamenti Artist Premium a tutti gli artisti finalisti.



IL CONCORSO



Il Concorso, inizialmente a cadenza biennale, è nato nel 2005, pochi mesi dopo la scomparsa di Renata Tebaldi, per realizzare l'auspicio espresso dalla stessa grande artista, che aveva eletto la Repubblica di San Marino a sua residenza e che desiderava offrire una concreta opportunità di crescita ai giovani artisti. In breve il Concorso Tebaldi si è affermato come una delle più importanti realtà internazionali dedicate alle nuove generazioni di cantanti lirici. Nel 2013 è stata istituita la distinzione fra una sezione dedicata al repertorio lirico a partire dalla fine del '700 e una concentrata su quello antico e barocco. Con l'introduzione, dal 2024, della cadenza annuale del Concorso, si è stabilita anche dell'alternanza delle sezioni.



Oltre ai premi in denaro, ai vincitori sono offerte scritture e concerti che costituiscono un’opportunità concreta di lavoro e hanno portato molti giovani artisti ad affermarsi sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Citiamo almeno i controtenori Carlo Vistoli e Nicolò Balducci, i soprani Benedetta Torre, Giuliana Gianfaldoni, Lavinia Bini e Anna Kasyan, i mezzosoprani Eve-Maud Hubeaux e Giuseppina Bridelli, i tenori Vasyl Solodkyy, Marco Ciaponi e Davide Giusti, il baritono Matteo Mancini.



Il legame con San Marino, poi, resta solido nel tempo: molti premiati tornano per concerti e incontri, alcuni di loro sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori della Fondazione Renata Tebaldi, legando il nome del grande soprano alla Repubblica in un binomio d’arte e cultura che guarda al futuro senza confini.





I SEMIFINALISTI



Al termine dell’eliminatoria del 15 settembre, la Giuria Internazionale del Concorso presieduta da Sebastian F. Schwarz ha selezionato 21 cantanti per la semifinale del Concorso del 16 settembre:



Aivazian Iana, soprano, Armenia



Battini Alessia, soprano, Italia



Di Fusco Sara, soprano, Italia



Ferraro Ester, mezzosoprano, Italia



Gao Runfeng, baritono, Cina



Han Sunghoon, basso, Sud Corea



Lan Qinchuan, basso, Cina



Lee Haewon, baritono, Sud Corea



Maejima Manami, mezzosoprano, Giappone



Maletic Lana, mezzosoprano, Serbia



Moon Hyeyoung, soprano, Sud Corea



Park Enrico, tenore, Sud Corea



Park Luna Seongeun, soprano, Sud Corea



Piyazov Akilbek, baritono, Uzbekistan



Ryckmanns Marie-Dominique, soprano, Germania



Savenko Sofia, soprano, Germania



Saviano Martina, soprano, Italia



Schumacher Florentine, soprano, Germania



Strijbos Fleur, soprano, Belgio



Tkachenko Anastasiia, soprano, Russia



Utiger Fanny, soprano, Svizzer





Programma delle fasi aperte al pubblico





TEATRO CONCORDIA, Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino





- martedì 15 settembre. ELIMINATORIE dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00 Ingresso libero



- mercoledì 16 settembre. SEMIFINALI dalle ore 14:30 alle ore 19:30 Ingresso libero



- venerdì 18 settembre. CONCERTO FINALE ore 21.00 (Info biglietti info@fondazionerenatatebaldi.org; tel. 335 8494950)





Altri eventi aperti al pubblico





- giovedì 17 settembre, ore 17.30. Presentazione del libro Il soprano perfetto. L'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi di Lucas Vianini, Aiep Editore (2026). Palazzo Arzilli, via Donna Felicissima 5, Città di San Marino.





- da martedì a sabato fino al 30 settembre, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00 Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino.





Patrocini





Il Concorso gode dell'Alto Patrocinio degli



Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino



e del patrocinio di



Segreteria di Stato Affari Esteri



Segreteria di Stato Istruzione e Cultura



Segreteria di Stato Turismo della Repubblica di San Marino



Visit San Marino - ufficio del turismo della Repubblica di San Marino



Commissione Unesco della Repubblica di San Marino



Ambasciata d'Italia a San Marino



Teatro alla Scala di Milano



Opéra Royal du Château de Versailles



Château de Versailles Spectacles





Sponsor





Giochi del Titano



Geko Gold



Sis caring for your goods



Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino



SUMS società unione mutuo soccorso Repubblica di San Marino



Nemini Teneri Capital SG



Elledue Assistenza linguistica s.r.l.



BAC Banca Agricola Commerciale



Discover San Marino



Arzilli Gioielli



Audi Reggini



Snella & Bella



Fior di Verbena



New Era



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La fondazione Renata Tebaldi



Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.



La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.



Comunicato stampa

Fondazione Renata Tebaldi







