Voci dal mondo a San Marino in nome di Renata Tebaldi

L’undicesima edizione del Renata Tebaldi International Voice Competition – Opera Section 2026, dedicato quest'anno al repertorio da Mozart ai giorni nostri, ha il suo culmine al Teatro Concordia della Repubblica di San Marino dal 15 al 18 settembre, con le fasi finali di una selezione internazionale che ha coinvolto cantanti da tutto il mondo.
Il 2026 è un anno di record per il Concorso Tebaldi, con ben duecento iscrizioni da quarantasei diversi paesi fra le quali la commissione artistica (Barbara Andreini, Davide Cavalli e Nicola Valentini della Fondazione Tebaldi, a cui si sono aggiunti i soprani e docenti Cristina Curti, Anna Kasyan ed Elizabeth Norberg-Schulz) ha accuratamente selezionato 44 giovani talenti che giungeranno a San Marino per partecipare alle fasi finali, dal 15 al 18 settembre.
Si tratta di 27 soprani, 6 mezzosoprani, 1 contralto, 4 tenori, 4 baritoni e 2 bassi provenienti da 21 diversi paesi, dall'Europa agli Stati Uniti, dalla Turchia fino alla Nuova Zelanda. Ad ascoltarli, per individuare le stelle del futuro, San Marino ospiterà una giuria internazionale di altissimo profilo, presieduta da Sebastian Schwarz, casting manager del Teatro alla Scala di Milano, e composta da Laurent Brunner (Opéra Royal/Château de Versailles Spectacles), Jonathan Friend (Irish National Opera di Dublino, Royal Swedish Opera di Stoccolma, Houston Grand Opera), Iva Hraste-Sočo (Teatro Nazionale Croato di Zagabria), Javier Menéndez Álvarez (Teatro de la Maestranza di Siviglia), cui si affiancherà nella serata finale anche la giuria critica, composta dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Critici Musicali (Roberta Pedrotti, membro del direttivo, e Alberto Mattioli) e dell’Associazione Ettore Bastianini, che offre una borsa di studio (Maria Teresa Ferrante, Piero Mioli, Paolo Pellegrini).
Il concerto finale con la proclamazione dei vincitori, venerdì 18 settembre alle 21, sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro diretta da Nicola Valentini e trasmesso in diretta web da Ameria Radio (www.ameriaradio.com).
Si ringrazia Ferrero Spa per l’offerta di un dolce omaggio che verrà consegnato al pubblico presente la sera del 18 settembre.
I PREMI
Primo classificato € 5.000 e una scrittura offerta dal presidente di giuria
Secondo classificato € 3.000
Terzo classificato € 1.500
Premio della critica € 1.000 offerti dall’Associazione Ettore Bastianini
Premio del pubblico € 500
Premio per la più giovane donna finalista offerto da Soroptimist € 1.000
La Fondazione Leone Magiera offre a uno/a dei vincitori un concerto in Italia o all’estero.
Cia Ópera São Paulo offre un concerto a un/a finalista o premiato/a italiano/a a São Paulo dal Brasile per la Cia Ópera São Paulo
L’Associazione Angelo Mariani offre a due voci finaliste un recital al Teatro Alighieri per la stagione di Ravenna Musica.
Operabase offre un abbonamento annuale Artist Premium gratuito a tutti in vincitori del Concorso (Primo, Secondo e Terzo Premio) ed uno sconto del 25% sugli abbonamenti Artist Premium a tutti gli artisti finalisti.
IL CONCORSO
Il Concorso, inizialmente a cadenza biennale, è nato nel 2005, pochi mesi dopo la scomparsa di Renata Tebaldi, per realizzare l'auspicio espresso dalla stessa grande artista, che aveva eletto la Repubblica di San Marino a sua residenza e che desiderava offrire una concreta opportunità di crescita ai giovani artisti. In breve il Concorso Tebaldi si è affermato come una delle più importanti realtà internazionali dedicate alle nuove generazioni di cantanti lirici. Nel 2013 è stata istituita la distinzione fra una sezione dedicata al repertorio lirico a partire dalla fine del '700 e una concentrata su quello antico e barocco. Con l'introduzione, dal 2024, della cadenza annuale del Concorso, si è stabilita anche dell'alternanza delle sezioni.
Oltre ai premi in denaro, ai vincitori sono offerte scritture e concerti che costituiscono un’opportunità concreta di lavoro e hanno portato molti giovani artisti ad affermarsi sui più prestigiosi palcoscenici internazionali. Citiamo almeno i controtenori Carlo Vistoli e Nicolò Balducci, i soprani Benedetta Torre, Giuliana Gianfaldoni, Lavinia Bini e Anna Kasyan, i mezzosoprani Eve-Maud Hubeaux e Giuseppina Bridelli, i tenori Vasyl Solodkyy, Marco Ciaponi e Davide Giusti, il baritono Matteo Mancini.
Il legame con San Marino, poi, resta solido nel tempo: molti premiati tornano per concerti e incontri, alcuni di loro sono stati insigniti del titolo di Ambasciatori della Fondazione Renata Tebaldi, legando il nome del grande soprano alla Repubblica in un binomio d’arte e cultura che guarda al futuro senza confini.
I SEMIFINALISTI
Al termine dell’eliminatoria del 15 settembre, la Giuria Internazionale del Concorso presieduta da Sebastian F. Schwarz ha selezionato 21 cantanti per la semifinale del Concorso del 16 settembre:
Aivazian Iana, soprano, Armenia
Battini Alessia, soprano, Italia
Di Fusco Sara, soprano, Italia
Ferraro Ester, mezzosoprano, Italia
Gao Runfeng, baritono, Cina
Han Sunghoon, basso, Sud Corea
Lan Qinchuan, basso, Cina
Lee Haewon, baritono, Sud Corea
Maejima Manami, mezzosoprano, Giappone
Maletic Lana, mezzosoprano, Serbia
Moon Hyeyoung, soprano, Sud Corea
Park Enrico, tenore, Sud Corea
Park Luna Seongeun, soprano, Sud Corea
Piyazov Akilbek, baritono, Uzbekistan
Ryckmanns Marie-Dominique, soprano, Germania
Savenko Sofia, soprano, Germania
Saviano Martina, soprano, Italia
Schumacher Florentine, soprano, Germania
Strijbos Fleur, soprano, Belgio
Tkachenko Anastasiia, soprano, Russia
Utiger Fanny, soprano, Svizzer
Programma delle fasi aperte al pubblico
TEATRO CONCORDIA, Borgo Maggiore, Repubblica di San Marino
- martedì 15 settembre. ELIMINATORIE dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00 Ingresso libero
- mercoledì 16 settembre. SEMIFINALI dalle ore 14:30 alle ore 19:30 Ingresso libero
- venerdì 18 settembre. CONCERTO FINALE ore 21.00 (Info biglietti info@fondazionerenatatebaldi.org; tel. 335 8494950)
Altri eventi aperti al pubblico
- giovedì 17 settembre, ore 17.30. Presentazione del libro Il soprano perfetto. L'eredità umana e artistica di Renata Tebaldi di Lucas Vianini, Aiep Editore (2026). Palazzo Arzilli, via Donna Felicissima 5, Città di San Marino.
- da martedì a sabato fino al 30 settembre, ore 10:00-13:00 e 15:00-19:00 Nata diva. Esposizione narrativa dedicata a Renata Tebaldi, al secondo piano di palazzo Arzilli, in via Donna Felicissima 5, Città di San Marino.
Patrocini
Il Concorso gode dell'Alto Patrocinio degli
Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino
e del patrocinio di
Segreteria di Stato Affari Esteri
Segreteria di Stato Istruzione e Cultura
Segreteria di Stato Turismo della Repubblica di San Marino
Visit San Marino - ufficio del turismo della Repubblica di San Marino
Commissione Unesco della Repubblica di San Marino
Ambasciata d'Italia a San Marino
Teatro alla Scala di Milano
Opéra Royal du Château de Versailles
Château de Versailles Spectacles
Sponsor
Giochi del Titano
Geko Gold
Sis caring for your goods
Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino
SUMS società unione mutuo soccorso Repubblica di San Marino
Nemini Teneri Capital SG
Elledue Assistenza linguistica s.r.l.
BAC Banca Agricola Commerciale
Discover San Marino
Arzilli Gioielli
Audi Reggini
Snella & Bella
Fior di Verbena
New Era
DreamUp factory
Music In
Media Partner
Ameria Radio
L'Ape musicale
Operabase
RTV San Marino
La fondazione Renata Tebaldi
Costituita il 30 dicembre 2004 con autorizzazione di Renata Tebaldi, riconosciuta giuridicamente il 27 gennaio 2005 la Fondazione Renata Tebaldi ha come obiettivo quello di tutelare e rafforzare nel mondo il ricordo e la fama della grande Artista.
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue i propri obiettivi attraverso la promozione di attività culturali e musicali di vario genere, prevalentemente un Concorso Internazionale di Canto e concerti. Il patrimonio economico della Fondazione deriva da contributi, sponsorizzazioni, donazioni, aiuti volontari ed attività promozionali che la stessa Fondazione pone in atto per il proprio sostentamento.
Comunicato stampa
Fondazione Renata Tebaldi