“Voci e Suoni dalla Palestina”: donati 17.127 euro per il progetto “San Marino per Gaza” di EducAid.

La serata “Voci e Suoni dalla Palestina”, promossa dal Collettivo San Marino per la Palestina con la collaborazione dell’Associazione Marciamela lo scorso venerdì 29 agosto, ha visto una straordinaria partecipazione della cittadinanza e si è trasformata in una grande manifestazione di solidarietà. È con grandissimo orgoglio ed immensa soddisfazione che il Collettivo, dopo aver terminato le procedure di rendicontazione, può finalmente annunciare di aver donato in data 23 settembre 2025, la cifra di 17.127 euro destinati al progetto “San Marino per Gaza” della ONG EducAid, una delle poche realtà ancora operative all’interno della Striscia di Gaza. Il progetto ha l’obiettivo di fornire assistenza immediata alla popolazione civile palestinese, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come i minori con disabilità, in un contesto segnato da devastazione, privazioni e violazioni sistematiche dei diritti umani. Il Collettivo desidera ringraziare le Segreterie di Stato, la Giunta di Castello di Montegiardino, tutti gli sponsor e sostenitori, i musicisti, il service e i tanti volontari che hanno reso possibile l’iniziativa. Un impegno che rappresenta non solo un gesto di solidarietà, ma anche una presa di posizione in nome della giustizia e dei diritti umani. “Quello che sta accadendo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania è oltre l’orrore. Sappiamo di essere solo una goccia nel mare, ma non possiamo permetterci di perdere la nostra umanità. È per questo che speriamo che sempre più persone possano diventare attiviste e attivisti: oggi è fondamentale prendere posizione”, afferma il Collettivo. Ognuno di noi, nel quotidiano, può fare la differenza: informarsi e informare, boicottare le aziende che sostengono Israele e il genocidio in corso, partecipare alle iniziative, esercitare pressione sulla politica e scegliere di non rimanere indifferente. “Voci e Suoni dalla Palestina” è stato tutto questo: un momento di incontro e condivisione che ha unito una comunità sensibile e solidale con la sofferenza del popolo palestinese. Una comunità che si riconosce e che, soprattutto, diventa megafono per chi oggi non ha voce, chiedendo giustizia per un popolo oppresso. Il Collettivo San Marino per la Palestina ringrazia di cuore le tantissime persone che venerdì 29 agosto hanno scelto di esserci e di sostenere questa causa.

C.s. - Collettivo San Marino per la Palestina

